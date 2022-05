De UEFA laat ook volgend seizoen geen Russische teams toe in Europese toernooien, zo heeft de voetbalbond maandagavond bekendgemaakt. Rusland blijft daarmee gestraft voor de oorlog in Oekraïne.

Een van de gevolgen van de UEFA-sancties is dat Rusland komende zomer niet mee mag doen aan het EK vrouwenvoetbal. Het land zou tijdens de groepsfase een van de tegenstanders zijn van de Oranjevrouwen. De plek wordt ingenomen door Portugal.

Het besluit van de UEFA houdt in dat de Russische landenteams aan geen enkel (kwalificatie)toernooi mee mogen doen en dat clubteams worden uitgesloten van onder meer de Champions League, Europa League en Conference League.

In februari besloten wereldvoetbalbond FIFA en de UEFA gezamenlijk al om Rusland dit seizoen internationaal niet meer te laten meedoen. Die lijn wordt door de UEFA nu dus doorgetrokken. De FIFA heeft maandag nog niet van zich laten horen.

Rusland kan organisatie EK 2028 of 2032 vergeten

De UEFA heeft verder besloten dat Rusland niet in aanmerking komt om het EK van 2028 of 2032 te organiseren. Het land verbaasde eind maart door zich ondanks alle commotie beschikbaar te stellen.

Het ontbreken van de Russische teams in de clubtoernooien zal overigens ook gevolgen hebben voor de verdeling voor de tickets daarvan, al zal Nederland er waarschijnlijk niets van merken, omdat ons land hoger staat op de coëfficiëntenranking van de UEFA.

De Russische ploegen zijn komend seizoen verder ook niet welkom op alle jeugd- en zaalvoetbaltoernooien. Er is niets bekendgemaakt over Belarus, dat eerder dit jaar wél werd bestraft wegens steun aan de oorlog in Oekraïne.