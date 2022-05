Bologna-trainer Sinisa Mihajlovic heeft maandag het ziekenhuis verlaten nadat hij opnieuw was behandeld aan leukemie, de ziekte waardoor hij in 2019 werd getroffen. De 53-jarige Serviër verkeert volgens de Serie A-club in goede conditie.

Mihajlovic lag de afgelopen maand in het ziekenhuis om er voor de tweede keer aan behandeld te worden. Hij herstelde aanvankelijk na een beenmergtransplantatie en chemokuur, maar begin dit jaar kwam de ziekte bij hem terug.

Bologna meldt niet wanneer Mihajlovic weer terugkeert in de dug-out. De club van de Nederlanders Mitchell Dijks en Jerdy Schouten staat dertiende en speelt zondag een uitwedstrijd tegen hekkensluiter Venezia.

Mihajlovic is sinds januari 2019 trainer van Bologna, de club waar hij tussen 2008 en 2009 ook al eens aan het roer stond. Verder was hij coach van onder meer Fiorentina, Sampdoria, AC Milan, Torino en Sporting CP en bondscoach van Servië.

Als speler kwam Mihajlovic uit voor onder meer AS Roma, Sampdoria, Lazio en Internazionale. Hij speelde 63 interlands voor Joegoslavië.

