Kika van Es keert na zes jaar terug bij PSV. De dertigjarige international van de Oranjevrouwen komt over van FC Twente en tekent in Eindhoven een contract voor één seizoen.

"Komend seizoen wordt alweer mijn vijftiende op het hoogste niveau. Dat betekent ook dat ik al vijftien jaar lang in een vast stramien leef en de tijd met familie en vrienden beperkt is", licht Van Es haar overstap toe.

"Dat is het offer dat je doet voor topsport. De kans om weer bij PSV te spelen brengt me dichter bij familie en vrienden en dat geeft mij volop energie om ook volgend seizoen alles te kunnen geven."

Sinds haar vertrek bij PSV in 2016 speelde Van Es voor Achilles'29, FC Twente, Ajax en Everton. Ze verliet de Engelse club twee jaar geleden voor een terugkeer bij Twente, waarmee ze vorig seizoen kampioen werd en ook dit seizoen op titelkoers ligt.

Van Es werd werd in 2017 in eigen land Europees kampioen met de Oranjevrouwen en zat ook in de selectie tijdens het WK van 2019 (waar zilver werd gepakt) en de Olympische Spelen van vorig jaar. Ze kwam tot nu toe tot 76 interlands.

Haar nieuwe club PSV staat achter Twente en Ajax derde in de Pure Energie Eredivisie Vrouwen, waarin nog drie speelrondes te gaan zijn. De Eindhovense ploeg maakt geen kans meer op de titel.