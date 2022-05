FC Twente-aanvaller Václav Cerný heeft aangifte gedaan tegen de man die hem zaterdag tijdens de derby tegen Heracles Almelo (1-1) een klap tegen zijn hoofd gaf. De 31-jarige Heracles-supporter wordt verdacht van mishandeling.

In de laatste minuten van de derby in Erve Asito ontstond vlak voor het vak met fanatieke Heracles-fans een opstootje tussen spelers van beide clubs. In het tumult kreeg Cerný een tik van de Heracles-supporter, die na de wedstrijd werd gearresteerd.

Rob Toussaint, algemeen directeur van Heracles, werd na afloop geconfronteerd met de beelden van het incident. "Ik zie dat er in de nek of in het gezicht van Cerný wordt geslagen en dit kan absoluut niet", zei hij voor de camera van de NOS. "We maken excuses aan Cerný. Dit tolereren we niet."

Naast de man die Cerný sloeg, hield de politie nog twee mensen aan. Eén supporter wordt verdacht van het gooien van vuurwerk, de ander voor het beledigen van agenten.

Een deel van de fanatieke Heracles-aanhang misdroeg zich aan het einde van de eerste helft ook al. FC Twente-keeper Lars Unnerstall werd bekogeld met bekers bier en zei na de wedstrijd dat hij een shotglaasje tegen zijn hoofd had gehad.