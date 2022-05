Oranje-bondscoach Louis van Gaal is woensdag een van de kransleggers bij de Nationale Sportherdenking bij het Olympisch Stadion in Amsterdam. Dit keer worden bij de ceremonie de duizenden slachtoffers uit het Nederlands voetbal herdacht die tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn gevallen.

De plechtigheid bestaat uit een besloten, inhoudelijk programma en een openbare herdenking. Van Gaal is bij allebei aanwezig. Hij legt ook een krans, net als onder anderen KNVB-voorzitter Just Spee en Klaas-Jan Huntelaar, die onlangs in dienst trad bij Ajax voor het technische beleid.

Eerder was al duidelijk dat onder anderen Anneke van Zanen (voorzitter NOC*NSF), Simone Kukenheim (sportwethouder Amsterdam) en Evgeniy Levchenko (voormalig international Oekraïne) aanwezig zouden zijn. Inmiddels is dus bekend dat ook Van Gaal aansluit.

De Nationale Sportherdenking vindt sinds 2005 plaats, ieder jaar met een ander thema. Dit jaar zijn dat de slachtoffers uit het Nederlandse voetbal, vorig jaar was dat het belang van sport bij de wederopbouw na een oorlog.

Frank en Ronald de Boer legden bij de Nationale Sportherdenking van 2014 één van de vijf kransen. Frank en Ronald de Boer legden bij de Nationale Sportherdenking van 2014 één van de vijf kransen. Foto: ANP

Duizenden slachtoffers in het Nederlands voetbal

Tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn duizenden betrokkenen van het Nederlands voetbal omgekomen. Op het KNVB-monument uit 1949 staan ruim 2200 namen, maar na onderzoek van sporthistoricus Jurryt van de Vooren zijn er meer dan vijfhonderd nieuwe slachtoffers gevonden.

Het is aannemelijk dat er nog veel meer zijn. Waarschijnlijk zijn er rond de 5.000 slachtoffers in het Nederlandse voetbal: spelers, bestuurders en scheidsrechters overleefden de oorlog niet.

Het inhoudelijk programma begint woensdag om 10.45 uur en de herdenking om 12.30 uur.