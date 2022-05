FC Utrecht moet het maanden zonder Bart Ramselaar doen. De middenvelder liep afgelopen week tijdens de training een zware knieblessure op en wacht een lang revalidatietraject.

Ramselaar is normaal gesproken een van de vaste krachten bij FC Utrecht. De 25-jarige Amersfoorter speelde dit seizoen 28 officiële wedstrijden en was daarin goed voor negen doelpunten en twee assists.

"Het is ontzettend zuur dat mijn meest productieve seizoen ooit op deze manier voortijdig tot een einde komt", zegt Ramselaar, die de laatste twee competitiewedstrijden tegen Feyenoord en NEC al miste.

"Ik wilde niets liever dan in de komende weken, waarin de beslissingen vallen, belangrijk zijn voor de ploeg. Nu rest mij niets anders dan me volledig toe te leggen op mijn revalidatie, zodat ik zo snel mogelijk weer mijn bijdrage kan leveren aan het team."

FC Utrecht zonder Ramselaar play-offs in

Ramselaar keerde in de zomer van 2019 terug bij FC Utrecht, waar hij de jeugdopleiding doorliep en in 2015 en 2016 ook al speelde. 'Boem Boem Bartje', zoals hij door fans van de club wordt genoemd, maakte in de zomer van 2016 de overstap naar PSV.

In Eindhoven had Ramselaar in zijn eerste seizoen vaak een basisplek en dwong hij ook een plekje af in de selectie van het Nederlands elftal. De middenvelder maakte in november 2016 zijn debuut voor Oranje en speelde in totaal drie interlands.

In het seizoen 2017/2018 veroverde Ramselaar met PSV de landstitel, maar het seizoen daarop, onder trainer Mark van Bommel, belandde de middenvelder op een zijspoor en speelde hij slechts vier competitiewedstrijden. In de zomer van 2019 keerde hij daarom terug bij FC Utrecht.

De Domstedelingen zijn dit seizoen zo goed als zeker van deelname aan de play-offs om Europees voetbal. De ploeg van interim-trainer Rick Kruys staat zevende met een voorsprong van negen punten op nummer acht FC Groningen.

