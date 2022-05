Jan Smit is per 1 juli voorzitter van FC Volendam. De zanger werkte als commercieel directeur bij de club en schuift nu door binnen de organisatie. FC Volendam speelt het komende seizoen in de Eredivisie.

De 36-jarige Smit is de opvolger van Piet Kemper, die onlangs aangaf na drie jaar te gaan stoppen. Door het voorzitterschap zal Smit zijn werkzaamheden als commercieel directeur neerleggen.

Geboren Volendammer Smit was van kleins af aan supporter van FC Volendam en trad in eind 2013 toe tot het bestuur. In december 2021 werd hij commercieel directeur. Omdat hij pas enkele maanden werkzaam was in die functie, wilde hij eigenlijk niet nu al doorschuiven naar het voorzitterschap.

"Hoewel dit niet mijn plan was, ben ik dáár voor de club waar de club mij nodigt denkt te hebben", zegt Smit maandag op de website van FC Volendam. "Volgend jaar vier ik hier mijn tienjarig jubileum, dan is dit maar het toetje."

Jan Smit in 2013, het jaar dat hij toetrad tot de directie van FC Volendam. Jan Smit in 2013, het jaar dat hij toetrad tot de directie van FC Volendam. Foto: Pro Shots

'Jan heeft veruit de meeste bestuurservaring'

Kemper is blij dat Smit hem wil opvolgen, hoewel de zanger relatief jong is voor een voorzitter. "Jan heeft veruit de meeste bestuurservaring van iedereen binnen de club en is onze bekendste ambassadeur", aldus Kemper.

Het is nog niet duidelijk wie de opvolger wordt van Smit als commercieel directeur bij FC Volendam, dat de laatste jaren aan een opmars bezig is. Vorige week werd de tweede plaats in de Keuken Kampioen Divisie veiliggesteld en daarmee promotie naar de Eredivisie.

Het is voor het eerst in dertien jaar dat FC Volendam weer op het hoogste niveau gaat spelen. De club uit het vissersdorp heeft ook plannen om een nieuw stadion te bouwen.