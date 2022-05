Jan Smit is per 1 juli voorzitter van FC Volendam. De zanger was als commercieel directeur werkzaam bij de club die promoveert naar de Eredivisie en schuift door binnen de organisatie.

De 36-jarige Smit is de opvolger van Piet Kemper, die onlangs aangaf na drie jaar te gaan stoppen. Door het voorzitterschap zal Smit zijn werkzaamheden als commercieel directeur neerleggen.

Geboren Volendammer Smit was jaren was van kleins af aan supporter van FC Volendam en trad in eind 2013 toe tot het bestuur. In december 2021 werd hij commercieel directeur. Omdat hij pas enkele maanden werkzaam was in die functie, wilde hij in eerste instantie niet nu al doorschuiven naar het voorzitterschap.

"Hoewel dit niet mijn plan was, ben ik dáár voor de club waar de club mij nodigt denkt te hebben", zegt Smit maandag op de website van FC Volendam. "Volgend jaar vier ik hier mijn tienjarig jubileum, dan is dit maar het toetje."