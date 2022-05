Olympique Marseille-trainer Jorge Sampaoli spreekt van een pijnlijke avond zondag tegen Olympique Lyon (0-3), nadat afgelopen donderdag ook al van Feyenoord werd verloren in de halve finales van de Conference League (3-2). Maar de Argentijn zag tegen de ploeg van trainer Peter Bosz ook veel goede dingen en dat geeft hem vertrouwen richting de return donderdag tegen de Rotterdammers.

"Teleurstelling, dat is het woord om mijn gevoel nu te omschrijven", zei Sampaoli tegen Franse media, na de nederlaag zondag in Stade Vélodrome. "Het was een pijnlijke avond, maar we kunnen er nu niets meer aan veranderen."

Sampaoli stuurde tegen Lyon veel andere spelers het veld in dan tegen Feyenoord. Zo was er een basisplaats voor oud-Ajacied Arek Milik en Pau López keepte in plaats van Steve Mandanda. Met die nieuwe namen haalde Marseille met 0-0 de rust, waarna een dramatische tweede helft volgde. Door goals van Castello Lukeba, Moussa Dembélé en Karl Toko Ekambi won Lyon met 0-3.

"We speelden aanvankelijk best goed", benadrukte Sampaoli. "Zeker met een lange reis in de benen en weinig voorbereidingstijd. We creëerden kansen, hadden wel zeven keer kunnen scoren. Dat geeft hoop en vertrouwen."

Teleurstelling bij de spelers van Marseille na de nederlaag tegen Lyon. Teleurstelling bij de spelers van Marseille na de nederlaag tegen Lyon. Foto: Getty Images

'Ik kijk nu alleen nog vooruit'

Door de nederlagen tegen Lyon en Feyenoord dreigt het een mislukt seizoen te worden voor Marseille. De ploeg staat tweede in de Ligue 1 met drie punten voorsprong op achtervolgers Stade Rennais en AS Monaco. Een Champions League-ticket is met drie speelronden te gaan nog niet zeker voor de negenvoudig landskampioen en de ploeg moet donderdag vol aan de bak om het verlies tegen Feyenoord recht te zetten in eigen stadion.

"Donderdag wordt een heel belangrijke wedstrijd", zei Sampaoli. "Ik kijk nu alleen nog vooruit, we moeten door."

Marseille tegen Feyenoord begint donderdag om 21.00 uur in Stade Vélodrome. De Rotterdamse club kan voor het eerst sinds de UEFA Cup-winst in 2002 een Europese finale halen, terwijl de Franse club in 2018 nog de eindstrijd van de Europa League bereikte. Die finale werd met 0-3 verloren van Atlético Madrid.

Top 5 Ligue 1 1. Paris Saint-Germain 55-79 (+45)

2. Olympique Marseille 55-65 (+20)

3. Stade Rennais 35-62 (+41)

4. AS Monaco 35-62 (+22)

5. OGC Nice 35-60 (+15)