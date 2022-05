Xavi vindt het mooi voor Memphis Depay dat hij zondagavond eindelijk weer eens van waarde heeft kunnen zijn voor FC Barcelona. De Nederlander is mede door blessureleed geen vaste basisspeler meer bij de Catalanen, maar tegen RCD Mallorca leidde hij zijn ploeg naar een 2-1-zege.

De 28-jarige Memphis brak in de 25e minuut door na een fraaie bal van Jordi Alba door het midden. De 77-voudig international profiteerde optimaal door hard en laag in de linkerhoek te knallen en zijn elfde doelpunt van het seizoen te maken. Het was zijn eerste competitietreffer sinds 6 maart.

"Memphis is heel goed aan het trainen. Dat is de reden dat hij mocht starten", zei Xavi na het duel in Camp Nou. "We willen graag spelers met zijn instelling. Ik ben blij voor Memphis, want het kan zijn dat ik hem dit seizoen niet vaak genoeg heb beloond met speelminuten. Hij had zelf misschien wel vaker willen spelen."

Spaanse media speculeren al enige tijd over een vertrek van Memphis. De oud-speler van PSV, Manchester United en Olympique Lyon staat nog een jaar onder contract in Camp Nou, maar Barcelona zit ruim in de aanvallers. 'Barça' haalde in januari Pierre-Emerick Aubameyang en zag Ansu Fati tegen Mallorca zijn rentree maken.

Xavi weigerde op zijn persconferentie na de wedstrijd in te gaan op de toekomst van Memphis. "Daar gaan we het nu niet over hebben, want we staan nog voor vier belangrijke wedstrijden. Maar Memphis speelde tegen Mallorca erg goed. Als hij zo blijft trainen, zal hij ook spelen."

FC Barcelona zag de landstitel afgelopen weekend definitief naar Real Madrid gaan en richt zich volledig op het veroveren van een Champions League-ticket. De nummer twee koestert een voorsprong van negen punten op nummer vijf Real Betis, dat een duel minder gespeeld heeft. Alleen de top vier gaat naar het miljoenenbal.

Stand in top La Liga 1. Real Madrid 34-81 (+44)

2. FC Barcelona 34-66 (+29)

3. Sevilla 34-64 (+22)

4. Atlético Madrid 34-61 (+18)

5. Real Betis 33-57 (+18)

6. Real Sociedad 34-56 (+1)