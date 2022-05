Memphis Depay heeft FC Barcelona zondag aan een benauwde zege in La Liga geholpen. De Oranje-international opende de score voor zijn ploeg in de met 2-1 gewonnen thuiswedstrijd tegen laagvlieger Real Mallorca.

Memphis, die weer eens in de basis mocht beginnen, bracht Barcelona halverwege de eerste helft op voorsprong. De aanvaller kreeg de bal na een prachtige pass van Jordi Alba voor zijn voeten en schoot hard raak in de linkerhoek.

Voor Memphis was het zijn eerste competitietreffer sinds begin maart en zijn elfde van het seizoen. Afgelopen maand scoorde hij wel nog een keer voor Barcelona in de Europa League.

Vroeg in de tweede helft verdubbelde Sergio Busquets de voorsprong. De aanvoerder plaatste de bal vanaf de rand van het zestienmetergebied in de rechterhoek.

Kort nadat Memphis ruim een kwartier voor tijd de lat had geraakt, dacht Ferran Torres de 3-0 te maken. Dat doelpunt werd na tussenkomst van de VAR echter afgekeurd wegens buitenspel. Enkele minuten later maakte Ansu Fati na langdurig blessureleed zijn rentree.

Voor de appgebruikers: tik op de tweet om het doelpunt van Memphis Depay te bekijken.

Mallorca maakt het in slotfase nog spannend

Mallorca kwam even later wel terug tot 2-1. Antonio Raíllo tikte van dichtbij raak uit een vrije trap van Salva Sevilla. Barcelona had het enigszins lastig in de slotfase, maar hield de drie punten uiteindelijk in Camp Nou.

Memphis speelde net als Frenkie de Jong de hele wedstrijd bij Barcelona. Luuk de Jong bleef op de bank.

Dankzij de overwinning staat Barcelona steviger op de tweede plaats. De Catalanen hebben nu twee punten voorsprong op nummer drie Sevilla, dat vrijdag thuis punten verspeelde tegen Cádiz (1-1). Koploper Real Madrid kroonde zich zaterdag tot landskampioen.

