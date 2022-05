Olympique Marseille werkt met een slecht gevoel toe naar de cruciale return tegen Feyenoord in de halve finales van de Conference League. De nummer twee van de Franse competitie leed zondag een smadelijke 0-3-nederlaag tegen het Olympique Lyon van trainer Peter Bosz.

Castello Lukeba opende in de 55e minuut de score voor Lyon. De verdediger kon van dichtbij binnenwerken nadat Marseille-doelman Pau López een vrije trap van Emerson eerst nog met een uiterste krachtinspanning had gekeerd.

Marseille viel vervolgens aan, maar kreeg in de counter de 0-2 om de oren. Moussa Dembélé kopte op fraaie wijze een voorzet van Malo Gusto binnen. Vlak voor tijd vergrootte Lyon de pijn voor Marseille toen Karl Toko Ekambi ook nog de 0-3 maakte.

Zodoende kende Marseille een dramatisch generale repetitie voor de wedstrijd van donderdag tegen Feyenoord in de halve finales van de Conference League. De nummer twee van de Franse competitie verloor afgelopen donderdag met 3-2 in Rotterdam en moet komende donderdag in het eigen Vélodrome winnen om aanspraak te maken voor de finale in de Albanese hoofdstad Tirana op 25 mei.

Opvallend genoeg trad Marseille tegen Lyon met zes andere spelers aan in vergelijking met het eerste duel met Feyenoord. Onder anderen doelman Steve Mandanda en middenvelder Mattéo Guendouzi werden door trainer Jorge Sampaoli gespaard voor de return tegen de Rotterdammers, die eerder op de dag in de Eredivisie met 1-3 wonnen van Fortuna Sittard. Daardoor had voormalig Ajax-speler Arkadiusz Milik een basisplaats.

Voor Bosz was de ruime overwinning op Marseille een opsteker na een slechte reeks in de Ligue 1. Olympique Lyon bezet nu de zevende plaats op de ranglijst en mag nog hopen op Europees voetbal, dat in Frankrijk aan het einde van het seizoen aan de beste vijf clubs is besteed.

