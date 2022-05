RKC Waalwijk heeft zondag in de Eredivisie uitstekende zaken gedaan in de strijd om lijfsbehoud. De ploeg van trainer Joseph Oosting was dankzij een ijzersterke eerste helft met 3-1 te sterk voor FC Groningen.

Dankzij de overwinning nam RKC ten koste van Fortuna Sittard, dat eerder op zondag met 1-3 verloor van Feyenoord, de veertiende plek over. De Brabanders hebben met nog drie duels te gaan vijf punten meer dan PEC Zwolle, dat op de zestiende positie op een nacompetitieplek staat.

RKC had de zege vooral te danken aan een uitstekende eerste helft, waarin het alle drie de doelpunten maakte. De eerste goal van Finn Stokkers had RKC vooral te danken aan Groningen-verdediger Damil Dankerlui. De rechtsback speelde de bal na een kwartier veel te kort terug op zijn keeper Peter Leeuwenburgh, waarna Stokkers optimaal profiteerde.

Tien minuten later maakten de Waalwijkers er 2-0 van. Michiel Kramer mocht alleen op het doel van Leeuwenburgh af, behield het overzicht en gaf perfect voor op de vrijstaande Stokkers. De 26-jarige aanvaller rondde vervolgens koelbloedig af.

Finn Stokkers was met twee treffers de gevierde man bij RKC Waalwijk. Foto: ANP

RKC maakt nog voor rust derde doelpunt

Nog voor rust liep RKC uit naar 3-0. Richard van der Venne zag dat Leeuwenburgh te ver voor zijn doel stond en zorgde met een fenomenale lob voor het derde Waalwijkse doelpunt.

Na de pauze kwam alleen Groningen tot scoren. Jørgen Strand Larsen ging een klein kwartier na rust de één-twee aan met Cyril Ngonge, kwam met een behendige loopactie zelf vrij te staan en zorgde beheerst voor de 3-1.

Groningen had in het restant het meeste balbezit, maar slaagde er niet in om RKC in de problemen te brengen. De thuisploeg, die vanwege een actie voor Villa Pardoes in speciale shirts speelde, bleef eenvoudig overeind en boekte een belangrijke overwinning.

