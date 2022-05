Trainer Arne Slot vindt dat de clubleiding van Feyenoord niet alleen moet kijken of Cyriel Dessers voor volgend seizoen kan worden vastgelegd. Supporters van de club zijn dit weekend een crowdfundingactie gestart om de club te helpen de spits definitief over te nemen van KRC Genk.

"Ik heb mijn portemonnee niet getrokken, ook al ben ik hartstikke tevreden over Cyriel", zei Slot zondag na afloop van het gewonnen duel met Fortuna Sittard (3-1) in gesprek met ESPN. "Het gaat me wat ver om zelf bij te betalen. Ik ben over heel veel spelers heel erg tevreden. Ik denk dat Feyenoord er goed aan zou doen om ook naar de contracten van andere spelers te kijken."

De 27-jarige Dessers is door zijn hoofdrol in de Conference League uitgegroeid tot een publiekslieveling bij Feyenoord. De Belgisch-Nigeriaanse spits scoorde donderdag twee keer in de eerste wedstrijd tegen Marseille in de halve finales, waarmee hij zijn totaal in de Europese campagne op tien goals bracht.

Volg nieuws over Feyenoord Volgen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom Feyenoord

Dessers staat niet onder contract bij Feyenoord: hij wordt tot het einde van het seizoen gehuurd van KRC Genk. Waarschijnlijk moeten de Rotterdammers minstens 4 miljoen euro betalen om hem definitief over te nemen van de Belgische topclub.

Het doel van de supportersactie is om 1 miljoen euro op te halen om zo een bijdrage te kunnen leveren aan een aanbieding van Feyenoord. "Al is het 10 cent of 100 euro, alles is welkom om deze geweldige spits vast te leggen in Rotterdam", staat geschreven op de website waar geld gestort kan worden. Zondagavond om 19.30 uur stond de teller op ruim 44.000 euro.

Trainer Arne Slot was een blij man na de zege op Fortuna Sittard. Trainer Arne Slot was een blij man na de zege op Fortuna Sittard. Foto: Pro Shots

'Het is een goede dag voor ons'

Slot was een blij man na de probleemloze 3-1-zege op Fortuna Sittard, mede omdat zijn ploeg geen schade had opgelopen in de aanloop naar de return van donderdag tegen Olympique Marseille in de halve finales van de Conference League. "Drie punten en geen averij oplopen: het is een goede dag voor ons."

De basis voor de eenvoudige middag werd gelegd door Lutsharel Geertruida, die voor rust twee keer scoorde en Feyenoord zodoende op een 0-2-voorsprong zette. Na de onderbreking maakte Reiss Nelson er 0-3 van, waarna Slot belangrijke spelers als Dessers, Luis Sinisterra, Guus Til en Kökçü naar de kant haalde. Fortuna deed nog wat terug tegen het verzwakte Feyenoord, maar het bleef bij 1-3.

"Zeventig minuten lang heb ik het gevoel gehad dat het niet fout kon gaan", aldus Slot. "In de eerste helft hadden we een grotere voorsprong dan 2-0 moeten hebben. In de rust zei ik ook: ik ben ongelooflijk tevreden hoe we de eerste 45 minuten gespeeld hebben, maar niet hoe we er in de rust bij zaten. Ik merkte te weinig dat de frustratie dat het 'maar' 2-0 stond. Dat pakten ze in de tweede helft fantastisch op."

Bekijk de uitslagen, het programma en de stand van de Eredivisie