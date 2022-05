Feyenoord kan zich zonder zorgen voorbereiden op de return tegen Olympique Marseille in de halve finales van de Conference League. De ploeg van trainer Arne Slot won zondag eenvoudig van Fortuna Sittard (3-1) en kon de belangrijkste spelers sparen voor het duel in Zuid-Frankrijk.

Feyenoord kwam na acht minuten spelen al op voorsprong door een doelpunt van Lutsharel Geertruida. De verdediger verdubbelde nog binnen het half uur de voorsprong van de Rotterdammers nadat Orkün Kökçü eerst nog een strafschop had gemist.

Reiss Nelson maakte vervolgens zijn tweede doelpunt in de Eredivisie, waarna Slot sterspelers Cyriel Dessers, Kökçü, Luis Sinisterra en Guus Til naar de kant haalde om ze te sparen voor het duel met Marseille. Zian Flemming deed daarna nog wat terug voor Fortuna, maar het bleef bij 1-3.

Feyenoord speelt donderdag de return tegen Marseille in de halve finales van de Conference League. De Rotterdammers waren afgelopen donderdag verrassend met 3-2 te sterk voor de nummer twee van Frankrijk, waardoor ze goede kansen hebben om de finale van het derde Europese clubtoernooi te halen.

Dankzij de overwinning in Sittard is Feyenoord ook zo goed als zeker van de derde plaats in de Eredivisie, die aan het einde van het seizoen recht geeft op deelname van de play-offs van de Europa League. Met nog drie duels te spelen heeft de vijftienvoudig landskampioen een voorsprong van vijf punten op nummer vier FC Twente, dat zaterdag op een 1-1-gelijkspel bleef steken tegen Heracles.

Voor Fortuna komt er een einde aan een sterke reeks met drie wedstrijden zonder nederlaag. De Limburgers staan op de veertiende plaats, maar zijn nog lang niet veilig in de Eredivisie. De ploeg van trainer Sjors Ultee staat maar drie punten boven de degradatiestreep.

Geertruida bezorgt Feyenoord makkelijke middag

Hoewel Feyenoord over vier dagen de belangrijkste wedstrijd van het seizoen speelt, koos trainer Slot er niet voor om zijn beste spelers buiten de opstelling te laten om ze zo te sparen voor het duel met Marseille. Zodoende trad Feyenoord ongewijzigd aan in Sittard.

De keuze van Slot pakte al vrij snel goed uit. Feyenoord kwam na acht minuten spelen op voorsprong via Geertruida, die de bal uit een hoekschop van Kökçü eenvoudig achter Fortuna-doelman Yanick van Osch kon koppen: 0-1.

Feyenoord kreeg niet veel later een opgelegde kans om de score te verdubbelen. Scheidsrechter Allard Lindhout wees naar de stip nadat Tyrell Malacia werd gevloerd door Fortuna-verdediger Mickaël Tirpan, maar Kökçü scoorde niet. De Turks international zag zijn slappe inzet vanaf 11 meter in de rechterhoek gekeerd worden door Van Osch.

De gemiste strafschop brak Feyenoord echter niet op, want in de 25e minuut werd het alsnog 0-2. Geertruida kwam mee op en werd keurig vrijgespeeld door Nelson, waarna de verdediger als een koelbloedige spits afwerkte. De lat voorkwam bij een schot van Malacia een 0-3-ruststand voor Feyenoord.

Senesi valt uit met lichte blessure

Kort na de onderbreking werd het toch nog 0-3 voor Feyenoord. Na een uitstekende pass van Til schoot Nelson de bal in de korte hoek. Via de paal en de andere kant van de paal rolde de bal achter Van Osch.

Voor Slot was de 0-3 het sein om zijn beste spelers naar de kant te halen en Bryan Linssen, Jorrit Hendrix, Patrik Walemark en Cole Bassett te brengen. Met de vele wijzigingen maakte Feyenoord een onwennige indruk, waarvan Fortuna profiteerde. Zian Flemming schoot de 1-3 binnen.

De verdediging van Feyenoord begon vervolgens te wankelen, zonder dat Fortuna Sittard grote kansen creëerde. Aan de andere kant verzuimden Linssen en Geertruida om het duel definitief in het voordeel van de bezoekers te beslissen.

De schrik sloeg trainer Slot nog om het lijf toen Marcos Senesi in de slotfase naar zijn enkel greep. De Argentijn moest zich vlak voor tijd ook laten vervangen, maar ernstig leek de blessure niet. Daardoor kan Feyenoord zonder al te veel zorgen toewerken naar het duel in Marseille.