Bij Willem II zijn ze woedend dat het openingsdoelpunt van PSV werd goedgekeurd door scheidsrechter Jochem Kamphuis. Volgens aanvoerder Pol Llonch worden de grote clubs in de Eredivisie altijd bevoordeeld door de arbitrage.

Ritsu Doan opende na twee minuten de score toen hij een voorzet vanaf de linkerkant van Philipp Max eenvoudig binnentikte. In de aanloop naar de treffer gaf spits Carlos Vinícius vanuit buitenspelpositie een pass richting het middenveld.

Kamphuis werd door VAR Clay Ruperti naar de kant geroepen om het moment te bekijken. Nadat de arbiter vijf minuten naar het scherm had gekeken, kende hij het doelpunt van Doan toe. Uiteindelijk won PSV met 4-2.

Willem II-aanvoerder Llonch was woedend over het besluit van Kamphuis. "Het was 100 procent buitenspel", zei hij tegen ESPN. "Ze kijken vijf minuten lang naar het doelpunt en de scheidsrechter besluit dan nog om 'm niet af te keuren. Ik vind het heel raar."

Ook trainer Kevin Hofland verborg zijn boosheid niet. "Ik begrijp de regels niet meer. Misschien moet ik maar iets van bijscholing gaan doen", zei hij na afloop op zijn persconferentie.

Kamphuis: 'Buitenspel geen invloed op goal'

Volgens Kamphuis was er sprake van een nieuwe aanval toen Vinícius de bal terugspeelde. "Ik zie daar ook buitenspel, maar de bal wordt gelijk teruggespeeld over de middellijn. Dan gaat er een nieuwe pass naar de andere kant van het veld en dan wordt er gescoord."

"Voor mij is het duidelijk dat dit niet in de aanvalsfase zit en dat dit geen onderwerp is om het doelpunt af te keuren. Op het moment dat hij 'm niet terugspeelt en hij draait zich om, dan heeft de VAR wel degelijk een reden om het doelpunt af te keuren. Maar nu heeft het buitenspel geen invloed op het doelpunt gehad."

Aanvoerder Llonch vindt dat het incident niet op zich staat. "Tegen dit soort teams weten we altijd wat er gebeurt. De grote clubs hebben altijd een voordeel. Ik kan niet begrijpen waarom ze dit besloten hebben, terwijl iedereen duidelijk zag dat het buitenspel was."

Hofland vindt dat de beslissing van Kamphuis gevolgen moet hebben. "Misschien moeten ze bij de arbitrage ook maar eens ingrijpen en gewoon iemand een weekend langs de kant zetten. Als mijn zoon een fout maakt op school, krijgt hij dat ook te horen."