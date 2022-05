SC Cambuur-middenvelder Mitchel Paulissen dacht één minuut lang dat hij zondag historie had geschreven in de Friese derby. De invaller noteerde diep in blessuretijd de 2-3 en leek Cambuur daarmee voor het eerst in 28 jaar aan een zege in Heerenveen te helpen. Een minuut later maakte Heerenveen echter toch nog gelijk.

"Het is één minuut door mijn hoofd gegaan dat ik historie zou gaan schrijven", vertelde Paulissen, die tien minuten na rust was ingevallen, bij ESPN. "Maar dan zie ik die bal erin vliegen en dan voelt het alsof de grond onder je vandaan valt. Het was een heel intense pot."

Heerenveen en Cambuur maakten er in het Abe Lenstra Stadion van begin tot eind een spektakelstuk van. Binnen het kwartier stond het al 1-1, na doelpunten van Heerenveen-middenvelder Anas Tahiri (tweede minuut) en Cambuur-spits Roberts Uldrikis (twaalfde minuut). Sydney van Hooijdonk kopte de thuisploeg in de 34e minuut weer op voorsprong.

Robin Maulun benutte in de 65e minuut een strafschop (2-2), waarna Cambuur zelfs nog leek te gaan winnen. Mitchel Paulissen maakte in de vierde minuut van de extra tijd de 2-3, maar in de laatste aanval van de wedstrijd zorgde Joost van Aken voor de 3-3.

"Met 2-2 waren we heel tevreden geweest, opgelucht en trots. Maar met 3-3 is dat gevoel nu toch wat minder", vervolgde Paulissen, die wel baalde dat hij niet in de basis mocht beginnen. "Toen ik drie jaar geleden bij Cambuur kwam, hoorde ik al over deze uitwedstrijd. Nu het dan eindelijk zover is wil je ook vanaf het begin spelen. Maar toen ik inviel, was dat gevoel weg en moest ik gewoon gas geven."

Joost van Aken (links) en Sydney van Hooijdonk bedanken het publiek na afloop van de Friese derby. Joost van Aken (links) en Sydney van Hooijdonk bedanken het publiek na afloop van de Friese derby. Foto: Pro Shots

Scorende Van Aken houdt slecht gevoel over aan duel

Van Aken, die in de slotfase van de eerste helft was ingevallen, hield ondanks zijn late treffer geen goed gevoel over aan het gelijkspel. "Ik vind dat wij hier hadden moeten winnen en dan dan ben ik ook vooral kritisch op mezelf."

De 27-jarige Van Aken doelde daarmee op een onbesuisde tackle, waarmee hij halverwege de tweede helft een strafschop veroorzaakte. "Dat ik die actie in het strafschopgebied inzet is zo sowieso niet goed", vervolgde hij.

"Wellicht maakte ik in de vermoeidheid een verkeerde keuze. Ik ben lang geblesseerd geweest, maar vandaag moest ik er weer staan. Het gaat toch op een ander tempo dan op de laatste trainingen."

Van Aken was wel blij dat hij zijn ploeg in extremis nog aan een punt kon helpen. "Dat maakte de rest van de middag nog een beetje goed, want het had nog erger kunnen zijn. Maar over het algemeen sta ik hier wel met een teleurgesteld gevoel."

