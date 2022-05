Cody Gakpo is niet te spreken over het spel van PSV in de met 4-2 gewonnen thuiswedstrijd tegen Willem II. De aanvoerder werd zondag wel meerdere malen toegezongen door de supporters van de Eindhovenaren.

"Het was heel slordig", zei Gakpo na de wedstrijd tegen ESPN. "Ik denk dat we niet gefocust genoeg waren vandaag en daardoor veel onnodig balverlies leden. Daardoor maakten we het onszelf lastig."

PSV leidde bij rust met 3-1 dankzij doelpunten van Ritsu Doan, Gakpo en Eran Zahavi. Vroeg in de tweede helft bracht Willem II de spanning weer terug via Elton Kabangu. Even later kwamen de Eindhovenaren op 4-2 dankzij een kolderiek eigen doelpunt van Wessel Dammers en daarna gaven ze de zege niet meer uit handen.

Tijdens de wedstrijd zong het publiek in het Philips Stadion onder meer "Cody moet blijven" en "Gakpo nog een jaar". De aanvaller, die nog een contract tot medio 2026 heeft, staat in de belangstelling van meerdere clubs, waaronder Arsenal.

Gakpo voelde zich gevleid door de liederen. "Het was mooi om te horen", aldus de aanvaller, die nog niet wilde zeggen wat hij gaat doen. "Ik voel me altijd vereerd als ze mijn naam roepen, of het nu dit is of een ander liedje. Maar ik moet gewoon aan het einde van het seizoen kijken wat alle mogelijkheden zijn."

Carlos Vinícius viel in de eerste helft tegen Willem II uit bij PSV.

Schmidt: 'Het was niet de mooiste wedstrijd'

Ook PSV-coach Roger Schmidt was ontevreden over het spel van zijn ploeg. "Het was niet de mooiste wedstrijd. We hadden het een tijdje lastig, maar waren op tijd weer bij de les", aldus de Duitser. "We verloren te vaak de bal en speelden soms te langzaam en te riskant. Bovendien vocht Willem II voor elke bal."

PSV kampt momenteel met een overvolle ziekenboeg. Tegen Willem II kon Schmidt niet beschikken over de zieke Mario Götze en de geblesseerden André Ramalho, Ryan Thomas, Yorbe Vertessen, Noni Madueke, Olivier Boscagli, Phillipp Mwene en Armando Obispo.

Carlos Vinícius voegde zich zondag ook in dat rijtje. De Braziliaan moest zich in de eerste helft tegen Willem II met een ogenschijnlijk zware blessure laten vervangen en kan dit seizoen niet meer in actie komen.

"Om eerlijk te zijn ben ik blij met de twijfelgevallen, want bij hen is het in ieder geval nog mogelijk dat ze kunnen spelen" zei Schmidt. "We hebben goede hoop dat Mario, André en Noni in de laatste drie wedstrijden kunnen spelen. Het is treurig voor Carlos."

Dankzij de zege op Willem II heeft nummer twee PSV weer vier punten achterstand op koploper Ajax. In de laatste drie wedstrijden speelt de ploeg van Schmidt nog tegen Feyenoord (uit), NEC (thuis) en PEC Zwolle (uit).

