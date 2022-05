Everton mag weer hopen op lijfsbehoud in de Premier League. De club uit Liverpool, die sinds 1954 onafgebroken op het hoogste niveau van Engeland speelt, won zondag in eigen huis van Chelsea (1-0). Tottenham Hotspur profiteerde in de strijd om Champions League-voetbal optimaal van de nederlaag van de Londenaren door Leicester City te verslaan: 3-1.

Na de nederlaag van ruim een week geleden tegen aartsrivaal Liverpool en de overwinning van concurrent Burnley namen de zorgen toe bij Everton, dat nog nooit degradeerde uit de Premier League.

De ploeg van manager Frank Lampard toonde zich echter strijdvaardig tegen Chelsea, ook al was de nummer drie van de ranglijst de hele wedstrijd de betere partij op Goodison Park. De Londenaren, waar Hakim Ziyech halverwege de tweede helft mocht invallen, hadden liefst 79 procent van de tijd de bal in bezit.

Everton kreeg vlak na rust loon na werken, al mocht het daarvoor Chelsea-verdediger César Azpilicueta dankbaar zijn. De aanvoerder schoot de bal tegen de jagende Richarlison aan, waarna de Braziliaan koelbloedig afrondde in de verre hoek. Bij het vieren van het doelpunt werd een blauwe rookbom naar de spelers gegooid. Richarlison gooide het projectiel terug het publiek in.

Het was vervolgens aan Everton-doelman Jordan Pickford te danken dat Everton met de welkome driepunter aan de haal ging. De doelman van het Engelse elftal redde vanuit een ogenschijnlijk kansloze positie op een hard schot van Azpilicueta en keerde ook nog met zijn hoofd een poging van van dichtbij van Antonio Rüdiger.

Door de overwinning heeft nummer achttien van Everton de achterstand op de veilige zeventiende plek, die in handen is van Leeds United, verkleind tot twee punten. Everton heeft bovendien nog een wedstrijd minder gespeeld. Na die inhaalwedstrijd hebben 'The Toffees' nog vier duels te spelen.

Stand onderin Premier League 16. Burnley 34-34 (-15)

17. Leeds United 34-34 (-34)

18. Everton 33-32 (-20)

19. Watford 34-22 (-37)

20. Norwich City 34-21 (-49)

Son Heung-min was de grote man bij Tottenham met twee doelpunten en een assist. Son Heung-min was de grote man bij Tottenham met twee doelpunten en een assist. Foto: AP

Tottenham doet goede zaken in strijd om CL-voetbal

In de strijd om een ticket voor de Champions League deed Tottenham Hotspur gouden zaken door met 3-1 te winnen van Leicester City. Daardoor staan de 'Spurs' voorlopig op de vierde plaats, die aan het einde van het seizoen recht geeft op deelname aan het miljoenenbal. De achterstand op nummer drie Chelsea is nog maar vijf punten.

Tottenham leidde bij rust al met 1-0 door een doelpunt van aanvoerder Harry Kane, die scoorde op aangeven van Son Heung-min. De Zuid-Koreaanse aanvaller zou vervolgens uitgroeien tot man van de wedstrijd.

Son verdubbelde na een uur spelen de voorsprong in het Tottenham Hotspur Stadium en zette de thuisploeg tien minuten voor tijd op 3-0. De 3-1 van Kelechi Iheanacho in de blessuretijd kwam te laat voor Leicester City.

Tottenham kan later vandaag de vierde plaats alweer verliezen aan Arsenal, dat op bezoek gaat bij stadgenoot West Ham United. Arsenal moet dan wel winnen in het London Stadium. In dat geval lijkt het Manchester United van toekomstig manager Erik ten Hag kansloos voor een Champions League-ticket.

Stand bovenaan Premier League 1. Manchester City 34-83 (+63)

2. Liverpool 34-82 (+64)

3. Chelsea 34-66 (+39)

4. Tottenham Hotspur 34-61 (+20)

5. Arsenal 33-60 (+12)

6. Manchester United 35-55 (+2)

