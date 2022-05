Vitesse heeft zich zondag verzekerd van deelname aan de play-offs om Europees voetbal. De ploeg van coach Thomas Letsch boekte een benauwde uitzege op bezoek bij Go Ahead Eagles: 1-2.

Loïs Openda opende na een klein kwartier de score voor Vitesse. In de slotfase van de eerste helft zorgde Isac Lidberg voor de gelijkmaker.

Ruim twintig minuten voor tijd was Openda opnieuw trefzeker. Go Ahead was in het vervolg nog dicht bij de gelijkmaker, maar Vitesse gaf de overwinning niet meer uit handen.

Dankzij de zege kan nummer zes Vitesse niet meer achterhaald worden door nummer negen Go Ahead. Met nog drie speelrondes voor de boeg is het verschil elf punten.

De nummers vijf tot en met acht aan het einde van het seizoen doen mee aan de play-offs om Europees voetbal. De winnaar van die play-offs plaatst zich voor de tweede voorronde van de Conference League.

Loïs Openda maakte beide doelpunten voor Vitesse. Loïs Openda maakte beide doelpunten voor Vitesse. Foto: ANP

Openda opent score voor Vitesse op fraaie wijze

Vitesse begon uitstekend aan de wedstrijd in De Adelaarshorst en was na tien minuten al dicht bij de openingstreffer. Een inzet van Openda belandde op de paal.

Drie minuten later was het wel raak voor Vitesse. Ditmaal lobde Openda de bal op fraaie wijze over Go Ahead-doelman Andries Noppert, die aan de grond genageld stond.

Tien minuten voor rust kwam Go Ahead langszij via Lidberg. De Zweed had door matig verdedigen van de bezoekers alle ruimte om uit te halen en passeerde Vitesse-doelman Markus Schubert.

In de tweede helft voorkwam Noppert met een redding op een kopbal van Adrian Grbic nog de 1-2 van Vitesse, maar werd hij in de 69e minuut wel gepasseerd door Openda. De Belgische spits kopte raak uit een voorzet van Riechedly Bazoer.

Even later was Go Ahead dicht bij de gelijkmaker, maar het schot van Ogechika Heil ging rakelings voorlangs. Daarna kwam de zege van Vitesse niet meer in gevaar.

