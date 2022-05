PSV is zondag weer ingelopen op Ajax. De ploeg van trainer Roger Schmidt won in een doelpuntrijk duel met 4-2 van Willem II en nadert daardoor de Amsterdamse koploper tot op vier punten.

PSV leek aanvankelijk een makkelijke middag te gaan beleven tegen de hekkensluiter en kwam via Ritsu Doan al binnen twee minuten op voorsprong. Cody Gakpo maakte er een half uur later 2-0 van.

Ché Nunnely zorgde in de 44e minuut voor de 2-1, maar door een goal van Eran Zahavi werd het nog voor rust 3-1. Door Elton Kabangu werd het na de pauze toch nog even spannend in Eindhoven, maar na een eigen doelpunt van Wessel Dammers bleef PSV eenvoudig overeind.

PSV, dat al een overvolle ziekenboeg heeft, kwam niet ongeschonden uit het duel met de Tilburgers. In de eerste helft moest Carlos Vinícius zich met een ogenschijnlijk zware blessure laten vervangen.

Schmidt kon tegen Willem II al niet beschikken over de geblesseerden André Ramalho, Ryan Thomas, Yorbe Vertessen, Noni Madueke, Olivier Boscagli, Phillipp Mwene en Armando Obispo. Mario Götze was ziek.

Ajax won zaterdag probleemloos van PEC Zwolle (3-0) en moet twee van de drie resterende wedstrijden winnen om de titel te prolongeren. De ploeg van trainer Erik ten Hag speelt nog tegen AZ (uit), sc Heerenveen (thuis) en Vitesse (uit). PSV treft in de komende weken Feyenoord (uit), NEC (thuis) en PEC Zwolle (uit).

PSV pakt binnen twee minuten leiding

In de eerste aanval van de wedstrijd was het via Doan al na tachtig seconden raak voor PSV. De 23-jarige Japanner tikte op aangeven van Philipp Max van dichtbij binnen. Op een fraai schot van Gakpo na - de Oranje-international raakte de paal - gebeurde er daarna weinig in het Philips Stadion.

Diezelfde Gakpo zorgde in de 31e minuut met een kopbal voor de 2-0, al was die treffer vooral te wijten aan Willem II-doelman Timon Wellenreuther. De keeper dacht dat de kopbal van de Oranje-international naast zou gaan, maar zag de bal tot zijn eigen schrik via de binnenkant van de paal in het doel belanden.

Vinicíus, die eindelijk weer eens in de basis mocht beginnen, zag zijn wedstrijd - en waarschijnlijk ook zijn periode bij PSV - vlak voor rust ten einde komen. De Benfica-huurling kon, na een pass van Cody Gakpo, net niet bij de bal. Hij greep naar z'n hamstring en ging naast het doel naar de grond. Vinícius, die in tranen uitbarstte, moest daarna worden weggedragen.

Wessel Dammers zorgde met een eigen doelpunt op ongelukkige wijze voor de 4-2. Wessel Dammers zorgde met een eigen doelpunt op ongelukkige wijze voor de 4-2. Foto: Pro Shots

PSV blijft eenvoudig overeind in tweede helft

Nadat Vinicíus door Armindo Bruma was vervangen, kopte Nunnely vlak voor rust de 2-1 binnen. De hoop op een stunt leek bij Willem II te vervliegen toen Zahavi in blessuretijd bij een hoekschop uit de kluts voor de 3-1 zorgde.

Kort na rust maakte Willem II er via Kabangu 3-2 van. De aanvaller werkte uit de rebound binnen nadat PSV-doelman Yvon Mvogo een schot van Nunnely had gekeerd. Een eigen doelpunt van Dammers bepaalde tien minuten later de eindstand. De verdediger had niet gezien dat Wellenreuther bij een hoge voorzet uit zijn goal was gekomen en tikte de bal in zijn eigen doel.

Willem II mocht in het restant het spel bepalen, maar de ploeg van trainer Kevin Hofland was niet bij machte om de thuisploeg nog in de problemen te brengen. Daardoor ligt de titelstrijd in de Eredivisie met drie speelrondes te gaan nog altijd open.

