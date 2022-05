PSV kan in de laatste wedstrijden van dit seizoen niet meer beschikken over Carlos Vinícius. De spits liep zondag in de eerste helft van het thuisduel met Willem II (4-2-zege) een hamstringblessure op en voegde zich bij de lange lijst met geblesseerden bij de nummer twee van de Eredivisie.

Hoelang Vinícius niet kan voetballen, is nog niet duidelijk. "Maar zijn seizoen zit erop", zei PSV-trainer Roger Schmidt na het duel met Willem II op zijn persconferentie.

Vinícius kon tien minuten voor rust net niet bij de bal na een pass van Cody Gakpo. Hij greep naar z'n hamstring en ging naast het doel naar de grond. De 27-jarige Braziliaan, die naast het veld in tranen uitbarstte, moest daarna worden weggedragen. De Portugees Armindo Bruma verving hem.

Schmidt kon tegen Willem II al niet beschikken over de geblesseerden André Ramalho, Ryan Thomas, Yorbe Vertessen, Noni Madueke, Olivier Boscagli, Phillipp Mwene en Armando Obispo, terwijl Mario Götze ziek was.

Schmidt hoopt zondag in de uitwedstrijd tegen Feyenoord weer over verdediger Ramalho en aanvaller Madueke te kunnen beschikken. "Beide spelers hervatten snel de groepstraining", zei hij.

Carlos Vinícius moest van het veld gedragen worden. Foto: ANP

'Dit kan altijd gebeuren'

De vele blessuregevallen zijn, sinds de komst van Schmidt twee jaar geleden, al langer een thema bij PSV. De Duitser ziet geen verband. "Zo'n blessure bij Vinícius ontstaat niet omdat hij de laatste tijd weinig heeft gespeeld. Dit kan altijd gebeuren. Het is erg spijtig voor Carlos."

De Eindhovenaren stonden tegen Willem II bij het uitvallen van Vinícius met 2-0 voor. Ze wonnen uiteindelijk met 4-2.

Vinícius is tot het einde van dit seizoen gehuurd van Benfica. De aanvaller heeft bij de Portugese topclub, volgend seizoen de werkgever van Schmidt, een contract tot medio 2024.

