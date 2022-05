Scheidsrechter Danny Makkelie mag opnieuw een Europese topwedstrijd fluiten. De leidsman is aangesteld voor de return tussen Villarreal en Liverpool in de halve finales van de Champions League. Dat duel wordt dinsdag gespeeld.

Makkelie wordt in Villarreal ondersteund door een compleet Nederlandse arbitrageteam. De vaste grensrechters Hessel Steegstra en Jan de Vries assisteren de topscheidsrechter langs de lijn en Serdar Gözübüyük is de vierde official. Daarnaast is Pol van Boekel de VAR, bijgestaan door Dennis Higler.

Met de halve finale van de Champions League krijgt Makkelie een nieuwe topwedstrijd in het internationale voetbal. De Nederlander had begin maart de leiding over Real Madrid-Paris Saint-Germain in de achtste finales van de Champions League. Daarvoor had hij al drie duels in de groepsfase gefloten, waaronder Liverpool-Atlético Madrid (2-0).

Ook in Nederland wordt Makkelie steevast op de grootste wedstrijden gezet. Twee weken geleden was hij de scheidsrechter bij de bekerfinale tussen PSV en Ajax (2-1). Daarnaast had hij ook de leiding over De Klassieker tussen Ajax en Feyenoord (3-2) en de topwedstrijd tussen PSV en Ajax (1-2).

Liverpool verdedigt dinsdag in Villarreal een 2-0-voorsprong uit de eerste wedstrijd van afgelopen woensdag op Anfield. Mocht de ploeg van manager Jürgen Klopp de return overleven, dan staat het op 28 mei in de finale van de Champions League. Daarin is Manchester City of Real Madrid de tegenstander. City won het eerste duel in Manchester met 4-3.