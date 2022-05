Feyenoord begint zondag ongewijzigd aan de Eredivisie-wedstrijd tegen Fortuna Sittard. Trainer Arne Slot geeft geen spelers rust in Limburg, ook al spelen de Rotterdammers donderdag de return in de halve finales van de Conference League tegen Olympique Marseille.

Opstelling Fortuna Sittard Van Osch; Tirpan, Angha, Janssen, Duarte, Flemming, Seuntjens, Pint, Teki, Noslin, Gladon

Opstelling Feyenoord Marciano; Geertruida, Trauner, Senesi, Malacia; Aursnes, Til, Kökçü; Nelson, Dessers, Sinisterra

Slot mist tegen Fortuna wel de al langer geblesseerde Jens Toornstra en Justin Bijlow, die door een operatie dit seizoen niet meer in actie komt.

Fortuna Sittard tegen Feyenoord begint zondag om 16.45 uur in het Fortuna Sittard Stadion en staat onder leiding van scheidsrechter Allard Lindhout. De Limburgers hebben de punten hard nodig in de strijd om lijfsbehoud.

Feyenoord kan uitlopen in de strijd om plek drie, nadat AZ (1-1 tegen Sparta) en FC Twente (1-1 tegen Heracles Almelo) zaterdag punten lieten liggen. De derde plek is goed voor een plek in de play-offs Europa League. Als de ploeg van Slot de Conference League wint, dan stroomt Feyenoord volgend seizoen in het hoofdtoernooi van Europa League in.

