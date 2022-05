Rangers FC heeft zondag verzuimd om de titelstrijd in Schotland nog echt spannend te maken. De ploeg van trainer Giovanni van Bronckhorst speelde in de 431e 'Old Firm' met 1-1 gelijk tegen aartsrivaal Celtic, waardoor de koploper dicht bij het kampioenschap is.

Celtic heeft met nog drie duels te gaan een voorsprong van zes punten op Rangers en bovendien een veel beter doelsaldo (+61 om +42). De ploeg van trainer Ange Postecoglou heeft nog vier punten nodig om officieel zeker te zijn van de 52e titel.

Rangers, dat vorig jaar kampioen werd en zo na negen jaar een einde maakte aan de hegemonie van Celtic in Schotland, wist dat het zondag moest winnen op Celtic Park om de kans op titelprolongatie levend te houden.

De ploeg van Van Bronckhorst kreeg halverwege de eerste helft een klap te verwerken toen de Portugees Jota Celtic op 1-0 zette. De Zambiaan Fashion Sakala tekende in de 67e minuut voor de gelijkmaker en kreeg vlak voor tijd een goede kans op de 1-2, maar de spits van Rangers raakte de paal.

In de vijfde 'Old Firm' van dit seizoen was er daardoor voor het eerst een gelijkspel. Celtic en Rangers wonnen beide twee keer. Twee weken geleden boekte Van Bronckhorst zijn eerste zege op de aartsrivaal als trainer, toen Rangers in de halve finales van de FA Cup na verlenging met 1-2 won.

Rangers is ook nog in de race om de Europa League te winnen. De ploeg uit Glasgow verloor donderdag het heenduel in de halve finales met 1-0 van RB Leipzig.