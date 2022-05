Leonardo Bonucci heeft Juventus zondag een 2-1-zege op Venezia bezorgd. De aanvoerder scoorde twee keer in Turijn en beleefde zo een mooie 35e verjaardag.

Bonucci opende al in de zevende minuut de score in het Allianz Stadium. Basisspeler Matthijs de Ligt kopte een vrije trap van Fabio Miretti goed terug voor het doel en Bonucci scoorde van dichtbij.

Twintig minuten voor tijd bracht Mattia Aramu Venezia op 1-1, waarna Bonucci voorkwam dat Juventus pijnlijk puntenverlies leed tegen de hekkensluiter van de Serie A. De Italiaanse verdediger was na een corner van Miretti attent toen keeper Niki Mäenpää een rebound toestond: 2-1.

Het is de tweede keer dit seizoen dat Bonucci twee goals maakt in een wedstrijd. In november lukte hem dat ook tegen Lazio (0-2-zege). De routinier staat in totaal op vijf treffers deze jaargang.

Juventus staat met nog drie duels te gaan op de vierde plek in de Serie A, met één punt achterstand op nummer drie Napoli. Koploper AC Milan, dat later op zondag nog in actie komt, heeft vijf punten meer.

Stand in top Serie A 1. AC Milan: 34-74 (+30)

2. Internazionale: 34-72 (+44)

3. Napoli: 35-70 (+36)

4. Juventus: 35-69 (+23)

