AC Milan heeft zondag een belangrijke zege geboekt in de spannende Italiaanse titelstrijd. De koploper won door een goal in de slotfase met 1-0 van Fiorentina. De jarige Leonardo Bonucci (35) leidde Juventus met twee treffers naar winst op Venezia (2-1).

Milan had het in San Siro erg lastig met subtopper Fiorentina, maar kreeg in de 82e minuut hulp van Pietro Terracciano. De keeper van de bezoekers leverde de bal zomaar in bij Rafael Leão en zag er vervolgens ook niet goed uit bij het schot van de Portugees in de korte hoek: 1-0.

De Milanezen, waar Zlatan Ibrahimovic halverwege de tweede helft inviel, blijven door de nipte zege ook na de 35e speelronde koploper van de Serie A. Nummer twee Internazionale heeft vijf punten minder, maar gaat zondag nog op bezoek bij Udinese.

Na dit weekend zijn er nog drie speelrondes in Italië. Vorig seizoen ging de titel naar Inter. Het laatste kampioenschap van Milan was in 2011.

Stand in top Serie A 1. AC Milan: 35-77 (+31)

2. Internazionale: 34-72 (+44)

3. Napoli: 35-70 (+36)

4. Juventus: 35-69 (+23)

Jarige Bonucci leidt Juventus naar zege

Bonucci opende bij Juventus-Venezia al in de zevende minuut de score in het Allianz Stadium. Basisspeler Matthijs de Ligt kopte een vrije trap van Fabio Miretti goed terug voor het doel en Bonucci scoorde van dichtbij.

Twintig minuten voor tijd bracht Mattia Aramu Venezia op 1-1, waarna Bonucci voorkwam dat Juventus pijnlijk puntenverlies leed tegen de hekkensluiter van de Serie A. De Italiaanse verdediger was na een corner van Miretti attent toen keeper Niki Mäenpää een rebound toestond: 2-1.

Het is de tweede keer dit seizoen dat Bonucci twee goals maakt in een wedstrijd. In november lukte hem dat ook tegen Lazio (0-2-zege). De routinier staat in totaal op vijf treffers deze jaargang.

Juventus staat met nog drie duels te gaan op de vierde plek in de Serie A, met één punt achterstand op nummer drie Napoli.

