De Friese derby tussen sc Heerenveen en Cambuur is zondag in 3-3 geëindigd. Het werd een spektakelstuk in het Abe Lenstra Stadion met twee treffers in de extra tijd.

Binnen het kwartier stond het al 1-1, na doelpunten van Heerenveen-middenvelder Anas Tahiri (tweede minuut) en en Cambuur-spits Roberts Uldrikis (twaalfde minuut). Sydney van Hooijdonk kopte de thuisploeg in de 34e minuut weer op voorsprong.

Na rust was er weer veel te beleven. Robin Maulun benutte in de 65e minuut een strafschop (2-2), waarna Cambuur zelfs nog leek te gaan winnen. Mitchel Paulissen maakte in de vierde minuut van de extra tijd de 2-3, maar in de laatste aanval van de wedstrijd sloeg Heerenveen ook nog toe. Joost van Aken tikte binnen: 3-3.

Cambuur staat door het gelijkspel onder in de middenmoot en kan alleen in theorie nog degraderen. Heerenveen heeft een punt meer.

Een sfeeractie van de Heerenveen-fans vlak voor de aftrap. Een sfeeractie van de Heerenveen-fans vlak voor de aftrap. Foto: Pro Shots

Twee assists van Haye

Omdat zowel Cambuur als Heerenveen geen degradatiezorgen meer heeft, konden beide ploegen zondag vrijuit spelen in de Friese derby. De ploeg uit Leeuwarden ging voor revanche, nadat de eerste derby dit Eredivisie-seizoen in december met 1-2 verloren werd. Bovendien wilde Cambuur voor het eerst sinds februari 1994 weer eens winnen in Heerenveen.

Desondanks was het Heerenveen dat beter begon. Tahiri schoot in de tweede minuut prachtig binnen na een fraaie voorzet van Thom Haye (1-0). Tien minuten later was het weer gelijk. Uldrikis kopte een voorzet van Patrick Joosten binnen (1-1).

Ook bij de 2-1 in de 34e minuut van Van Hooijdonk was Haye aangever. De middenvelder, die afgelopen winter overkwam van NAC Breda, gaf voor en de spits kopte raak.

Robin Maulun juicht na zijn benutte strafschop. Robin Maulun juicht na zijn benutte strafschop. Foto: Pro Shots

Van Aken veroorzaakt strafschop

In de tweede helft bracht Cambuur-trainer Dennis Haar Paulissen en Marco Tol als invallers in de hoop aanvallend meer te forceren. Heerenveen-verdediger Van Aken maakte met een sliding een overtreding op Issa Kallon en Bas Nijhuis floot, na inmenging van de VAR, voor een strafschop. Maulun schoot raak en zo was het na 65 minuten 2-2.

Het leek bij 2-2 te blijven, tot de knotsgekke slotfase. Bij een counter in de 94e minuut schoot Paulissen in de verre hoek raak (2-3), waarna de meegereisde Cambuur-fans feestvierden.

Er volgde nog een offensief van Heerenveen en in de 96e minuut werd het zowaar nog 3-3. Van Aken tikte binnen, waarna het Abe Lenstra Stadion opgelucht ademhaalde.