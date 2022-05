NAC Breda heeft Jeredy Hilterman uit de selectie gezet, omdat hij zich zaterdag bij de huldiging van kampioen FC Emmen in de Drentse stad laatdunkend uitliet over de Bredase club. De aanvaller werd afgelopen winter door NAC overgenomen van de Emmenaren.

"Ik ben ook een mens en ik heb een fout gemaakt", zei Hilterman zaterdag op het podium over zijn transfer van Emmen naar NAC. "Excuses, excuses, maar ik ben teruggekomen voor een feestje", vervolgde hij tegenover duizenden fans van zijn oude club.

Een dag later nam NAC maatregelen tegen Hilterman. De Bredase club strijdt in de laatste drie speelronden in de Keuken Kampioen Divisie om een plek in de play-offs.

"Zijn gedrag helpt niet in het groepsproces met het oog op het behalen van en succesvol zijn in de play-offs", meldt NAC zondag op Twitter. "Daarom zal Jeredy voorlopig niet deelnemen aan groepsactiviteiten."

De 23-jarige Hilterman speelde sinds zijn komst naar NAC dertien competitiewedstrijden en scoorde twee keer. Voor de winterstop was hij acht keer trefzeker voor Emmen.

Op het podium zinspeelde Hilterman ook nog op een terugkeer bij FC Emmen, al loopt zijn contract bij NAC nog tot medio 2024. "Waar gaat Hilterman naartoe?", schreeuwde hij op het podium. De fans riepen "Emmen" en de speler ging daarin mee.

Jeredy Hilterman (rechts) tijdens de huldiging van FC Emmen. Jeredy Hilterman (rechts) tijdens de huldiging van FC Emmen. Foto: ANP

Bekijk het programma en de stand in de Keuken Kampioen Divisie