RKC-FC Groningen

4. De wedstrijd wordt door scheidsrechter Serdar Gözübüyük even stilgelegd omdat er vanuit het uitvak allemaal balletjes het veld op worden gegooid. In tegenstelling tot de laatste incidenten is dit goed bedoeld. Het is voor de fans van Groningen een manier om aandacht te vragen voor het initiatief Villa Pardoes. In de villa in Waalwijk brengen kinderen met een aangeboren afwijking hun tijd door. De spelers van RKC spelen ook in een shirt dat is ontworpen door een kind met een aangeboren hartafwijking.