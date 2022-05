Sc Heerenveen-SC Cambuur ·

2' GOAL sc Heerenveen! 1-0



In een prachtige aanval van Heerenveen wordt Thom Haye knap vrijgespeeld. Zijn voorzet is perfect op maat richting Anas Tahiri, die hem in een keer op zijn slof neemt, en hem snoeihard in de linkerbovenhoek legt. De eerste goal in dienst van sc Heerenveen voor Anas Tahiri, is tevens de eerste goal van deze Friese derby.