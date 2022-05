Feyenoord-supporters zijn een crowdfundingactie gestart om de club te helpen Cyriel Dessers definitief over te nemen van KRC Genk. De teller passeerde zondagochtend de 25.000 euro.

Feyenoord huurt de 27-jarige Dessers dit seizoen van KRC Genk, de Belgische club waar de spits nog tot medio 2024 onder contract staat. De vijftienvoudig landskampioen moet waarschijnlijk minimaal 4 miljoen euro betalen om de Belgische Nigeriaan vast te leggen, al is de kans groot dat er concurrentie komt van andere clubs.

Doel van de actie is om 1 miljoen euro op te halen en zo een bijdrage te leveren aan de transfersom die Feyenoord moet betalen. "Al is het 10 cent of 100 euro, alles is welkom om deze geweldige spits vast te leggen in Rotterdam", staat geschreven op de website waar geld gestort kan worden.

Dessers wordt sinds zijn komst afgelopen zomer naar De Kuip steeds populairder onder supporters, omdat hij vooral in de Conference League belangrijke doelpunten maakt. Afgelopen donderdag was hij twee keer trefzeker in de halvefinalewedstrijd in De Kuip tegen Olympique Marseille (3-2).

In totaal scoorde Dessers al tien keer in in de Europese campagne van Feyenoord, dat voor het eerst sinds de UEFA Cup-winst in 2002 is doorgedrongen tot de laatste vier in een Europees toernooi.

De return tussen Marseille en Feyenoord begint donderdag om 21.00 uur in Stade Vélodrome.