Maurice Steijn is dolgelukkig met het punt dat Sparta Rotterdam zaterdagavond in de slotfase pakte tegen AZ (1-1), maar hij benadrukt dat de Rotterdammers nog lang niet veilig zijn. De trainer, die deze week Henk Fraser opvolgde, wil in de laatste drie Eredivisie-wedstrijden nog minimaal twee keer winnen.

"Dit voelt als een overwinning", aldus Steijn na het gelijkspel op Het Kasteel voor de camera van ESPN. De debuterende Sparta-coach juichte na de gelijkmaker in de extra tijd (een vrije trap van Vito van Crooij) dan ook uitbundig en rende zelfs een stuk het veld in.

"Er kwam veel los, omdat ik weet hoe zwaar de club en de jongens het de afgelopen week hebben gehad. Twee trainers zijn vertrokken en daar hadden de spelers een goede band mee."

Steijn doelde daarmee naast het opstappen van Fraser ook op het ontslag van assistent-trainer Aleksandar Rankovic. "Het zijn emotionele dagen geweest, maar de knop is wel omgegaan richting deze wedstrijd tegen AZ."

Eredivisie-speelronde 31 Vrijdag: Utrecht-NEC 1-0

Zaterdag: Ajax-PEC 3-0

Zaterdag: Heracles-Twente 1-1

Zaterdag: Sparta-AZ 1-1

Zondag 12.30 uur: Heerenveen-Cambuur

Zondag 14.30 uur: PSV-Willem II

Zondag 14.30 uur: Go Ahead-Vitesse

Zondag 16.45 uur: Fortuna-Feyenoord

Zondag 20.00 uur: RKC-Groningen

Vito van Crooij juicht na zijn rake vrije trap. Vito van Crooij juicht na zijn rake vrije trap. Foto: Getty Images

'Die had er wel in gemogen'

Sparta speelde tegen de Alkmaarders aanvallender dan de laatste weken onder Fraser en dat was uiteraard een bewuste keuze. "Toen ik hier begon, keek ik naar het programma en de stand en dacht: aan vier keer 0-0 heb je niks", vertelde Steijn. "We moeten waarschijnlijk minimaal twee keer winnen om helemaal veilig te zijn. En daar hebben we het elftal op ingericht."

Zeker na rust creëerde Sparta tegen AZ dan ook aardig wat kansen, maar het probleem bleek eens te meer dat er niet gescoord werd. Zo schoot Sven Mijnans van dichtbij over. "Die had er wel in gemogen", besefte Steijn.

"Maar ook na die misser bleef mijn ploeg het vertrouwen houden dat de goal kon vallen. En uiteindelijk gebeurde dat bij de laatste mogelijkheid. Ik vind het zo fijn voor die gasten dat het gelukt is. Het is een verdiend punt."