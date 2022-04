Real Madrid werd zaterdag in de stad groots onthaald door supporters de nadat de club voor de 35e keer landskampioen was geworden. Een collage van de huldiging in de Spaanse hoofdstad.

Duizenden mensen stonden de spelers op te wachten op Plaza de Cibeles. Duizenden mensen stonden de spelers op te wachten op Plaza de Cibeles. Foto: Reuters

Met een open bus werden de spelers na de 4-0-zege op Espanyol door de stad gereden. Met een open bus werden de spelers na de 4-0-zege op Espanyol door de stad gereden. Foto: Reuters

Uiteraard ging de beker voorop. Uiteraard ging de beker voorop. Foto: Reuters

De spelers lieten zich uitgebreid bejubelen. De spelers lieten zich uitgebreid bejubelen. Foto: ANP

Real Madrid was vier wedstrijden voor het eind al zeker van de 35e landstitel, waarmee het recordhouder is. Real Madrid was vier wedstrijden voor het eind al zeker van de 35e landstitel, waarmee het recordhouder is. Foto: Reuters

Eden Hazard, David Alaba en Luka Modric hadden wel zin in het feestje. Eden Hazard, David Alaba en Luka Modric hadden wel zin in het feestje. Foto: ANP

Carlo Ancelotti werd luidkeels toegejuicht in Madrid. Hij voltooide een uniek kwintet door in alle vijf de grote topcompetitie een landstitel te winnen. Carlo Ancelotti werd luidkeels toegejuicht in Madrid. Hij voltooide een uniek kwintet door in alle vijf de grote topcompetitie een landstitel te winnen. Foto: ANP