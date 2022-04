Trainer Maurice Steijn is goed begonnen aan zijn klus bij Sparta Rotterdam. Dankzij een rake vrije trap van Vito van Crooij in de laatste minuut van de blessuretijd hielden de Rotterdammers een punt over aan het duel met nummer vijf AZ.

De 48-jarige Steijn begon dinsdag aan zijn klus op Spangen nadat Henk Fraser twee dagen daarvoor was opgestapt. Fraser verklaarde zich solidair met assistent Aleksandar Rankovic, die moest vertrekken van de directie van Sparta omdat hij te hard en negatief zou zijn. Steijn zou eigenlijk pas volgend seizen beginnen in Rotterdam, maar werd overtuigd om eerder van start te gaan.

Van een schokeffect bleek in de eerste helft echter geen sprake bij Sparta. Op een afstandsschot van Lennart Thy na creëerden de Rotterdammers geen kansen op Het Kasteel en werden ze ver achterover gedrukt door AZ. De Alkmaarders kregen op slag van rust een dot van een kans via Zakaria Aboukhlal, maar hij schoot van dichtbij over.

Vlak na de onderbreking sloeg AZ wel toe. Bij een steekpass van Aboukhlal leek de doorgebroken Vangelis Pavlidis buitenspel te staan, maar de grensrechter hield zijn vlag naar beneden, waarna de Griek keurig afrondde. Omdat de pass buiten het zicht van de buitenspelcamera op Het Kasteel werd gegeven, kon de VAR het doelpunt niet beoordelen.

Nadat AZ via Tijjani Reijnders verzuimde de wedstrijd te beslissen, zette Sparta in de slotfase de jacht op de gelijkmaker in. Via invaller Tom Beugelsdijk en Sven Mijnans kregen de Kasteelheren ook enorme kansen, maar de inzet van Beugelsdijk werd van de lijn gehaald en Mijnans schoot van 2 meter over.

In de slotfase werd het alsnog 1-1. Van Crooij schoot een vrije trap van zo'n 20 meter fraai in de hoek, waardoor Sparta nog mag hopen op lijfsbehoud. Met 26 punten heeft de ploeg van Steijn evenveel punten als nummer zestien Willem II en nummer zeventien PEC Zwolle. Willem II speelt zondag de Brabantse derby tegen PSV. Daarna zijn er nog twee speelrondes te gaan. AZ staat vijfde en lijkt veroordeeld tot het spelen van play-offs om Europees voetbal.

Bekijk de uitslagen, het programma en de stand in de Eredivisie