FC Twente heeft zaterdagavond punten laten liggen in de strijd om de derde plaats in de Eredivisie. De ploeg van trainer Ron Jans stond tijdens de derby tegen Heracles Almelo lange tijd met een man meer op het veld, maar bleef steken op een 1-1-gelijkspel.

Voor rust gebeurde er met twee afgekeurde doelpunten, twee geldige goals, een rode kaart en commotie achter het FC Twente-doel het meest. De treffers werden gemaakt door Noah Fadiga (1-0) en Gijs Smal (1-1).

Twente verzuimt met het puntenverlies om zich weer naast nummer drie Feyenoord te nestelen in de Eredivisie. De concurrent heeft nu twee punten meer en kan er zondag bij een uitzege op Fortuna Sittard vijf punten van maken.

Heracles is met nog drie wedstrijden te gaan de nummer twaalf. De ploeg van scheidend coach Frank Wormuth heeft nog een kans om achtste te worden en daarmee de play-offs om Europees voetbal te halen.

Er gebeurde voor rust veel. Zo werd FC Twente-keeper Lars Unnerstall bekogeld vanaf de tribunes.

Veel opwinding in eerste helft

De derby ontbrandde zaterdag al vroeg, al werd het doelpunt van Heraclied Sinan Bakis afgekeurd. De spits bleek net niet op één lijn te hebben gestaan met aangever Giacomo Quagliata.

Niet veel later incasseerde Heracles een tweede tik, toen Anas Ouahim een gemene overtreding op Twentenaar Dimitris Limnios maakte. Scheidsrechter Sander van der Eijk had de ernst van de situatie niet direct door, maar gaf op aanraden van de VAR alsnog rood.

Tegen tien man leek Twente vervolgens de voorsprong te pakken: Heracles-keeper Koen Bucker verwerkte de bal niet goed en Ricky van Wolfswinkel gleed binnen. Opnieuw greep de VAR echter in, want Van Wolfswinkel scoorde op het moment dat Bucker zijn handen op de bal had.

Aan de andere kant volgde wél een geldig doelpunt, toen Fadiga al vallend scoorde. Heracles leek met een 1-0-voorsprong te rust te halen, maar door een rake vrije trap van linksback Smal kwam Twente alsnog langszij.

Heracles viert punt als overwinning

De eerste helft eindigde vreemd: arbiter Van der Eijk besloot maar af te fluiten toen Twente-keeper Lars Unnerstall vanaf de tribune werd bekogeld met plastic bekers. De eerste helft leek een voorbode voor nog meer spektakel, maar in de tweede helft gebeurde er een stuk minder.

De elf spelers van Twente dicteerden, al kreeg Heracles via Bakis de eerste grote kans. De aanhoudende druk van de bezoekers leidde niet tot heel groot gevaar voor het Heracles-doel. Na het eindsignaal vierde Heracles het punt als een zege.