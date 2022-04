Davy Klaassen is na de eenvoudige zege op PEC Zwolle ervan overtuigd dat Ajax kampioen gaat worden in de Eredivisie. Dankzij twee doelpunten van de middenvelder wonnen de Amsterdammers zaterdag in eigen huis met 3-0, waarmee een nieuwe stap naar de 36e landstitel werd gezet.

"We moeten het wel gaan redden", zei Klaassen na afloop van de wedstrijd tegen ESPN. "Het kan wel anders, maar we moeten ervoor zorgen dat het niet gaat gebeuren. Wij willen dat we kampioen worden en dat gaat gebeuren."

Met nog drie wedstrijden te spelen heeft koploper Ajax een voorsprong van zeven punten op nummer twee PSV, al spelen de Eindhovenaren zondag nog de Brabantse derby tegen Willem II. In theorie kan de ploeg van trainer Erik ten Hag volgende week zondag in de uitwedstrijd tegen AZ de landstitel veiligstellen.

In de aanloop naar het duel met PEC was er nog veel chagrijn bij Ajax. De Amsterdammers kenden een moeizame periode en wonnen pas dankzij doelpunten in de slotfase van NEC (0-1) en Sparta Rotterdam (2-1).

"Natuurlijk hadden we dit nodig", aldus Klaassen. "We winnen wel, maar het ging niet makkelijk. Elke wedstrijd hoop je dat je zulke uitslagen kunt neerzetten. Het ging nu ook in de eerste helft stroef, maar ik had geen enkel moment het gevoel dat niet ging goed komen."

Klaassen had met twee doelpunten een groot aandeel in de zege van Ajax. Vooral de 3-0, een afstandsschot in de kruising, sprong in het oog. "Dit is gewoon mooi. Ik had 'm daarvoor al afgegeven, maar de jongens schoten 'm steeds op de keeper. Toen dacht ik: dan doe ik het zelf maar een keer."

Ten Hag: 'Kregen publiek mee door goede spel'

In tegenstelling tot Klaassen wilde Ten Hag niet zeggen dat de titelstrijd was beslist. "Ik denk dat we zoals altijd wedstrijd voor wedstrijd moeten gaan kijken. We moeten ons heel goed voorbereiden op de volgende wedstrijd tegen AZ."

Toch was Ten Hag het ook niet ontgaan dat het publiek zich al rijk rekende met de titel. "Er was een goede entourage in de ArenA en dat kwam ook door Ajax, want we speelden goed tegen PEC. Dan krijg je ook het publiek mee. We hebben de hele wedstrijd onder controle gehad. We hadden ze meer pijn kunnen doen in de eerste dertig minuten."

Ten Hag baarde opzien door met twee spitsen aan te treden tegen PEC, terwijl Ajax traditioneel altijd met drie aanvallers speelt. Volgens de coach heeft zijn keuze voor aanvoerder Dusan Tadic en Sébastien Haller goed uitgepakt.

"Het was even zoeken, maar op de training had ik al goede dingen gezien. Het gaat mij niet om systemen, maar om de veldbezetting. Ze moeten op een dynamische manier de ruimtes bespelen en dan zie je dat de tegenstander daar moeite mee heeft."