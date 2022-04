Ajax heeft zaterdag een nieuwe stap naar het kampioenschap gezet. De ploeg van Erik ten Hag was in de eigen Johan Cruijff ArenA mede dankzij fraaie doelpunten van Dusan Tadic en Davy Klaassen met 3-0 te sterk voor PEC Zwolle.

Halverwege was het 1-0 dankzij Tadic, die met een fraaie volley de verre hoek vond. In de tweede helft verdubbelde Klaassen de score uit de rebound (Jurriën Timber had de paal geraakt) en tekende de middenvelder met een bekeken schot in de kruising ook voor Ajax' derde treffer.

Mede door een flink aantal afwezigen maakte rechtsback Youri Regeer zijn basisdebuut bij Ajax. Trainer Ten Hag nam verder onder anderen Mohammed Kudus op in zijn opstelling.

De 25e overwinning van dit Eredivisie-seizoen betekent dat Ajax een voorsprong van zeven punten op achtervolger PSV heeft. De Eindhovenaren komen dit weekend nog wel in actie. Ze spelen zondag thuis tegen degradatiekandidaat Willem II.

Ajax heeft nog drie competitiewedstrijden te gaan. In de volgende speelronde staat een uitduel met AZ op het programma, waarna de Amsterdammers ook nog thuis tegen sc Heerenveen en uit tegen Vitesse spelen.

Het PEC van coach Dick Schreuder staat eveneens in de degradatiezone. De Zwollenaren zakken door de nederlaag tegen Ajax naar de zeventiende plaats en houden alleen Sparta Rotterdam nog onder zich in de Eredivisie.

Ajax komt met schrik vrij en slaat zelf wél toe

De eerste grote kans van de wedstrijd was zaterdag binnen een minuut voor PEC. Keeper Maarten Stekelenburg tastte mis bij een voorzet, waarna de jonge Charli Landu de bal met zijn hoofd niet de juiste richting mee kon geven.

In het vervolg van de eerste helft domineerde Ajax, maar was het spel van de koploper vaak te slordig om tot echt grote kansen te komen. Klaassen was met een inzet in de korte hoek wel dicht bij.

Na een half uur was het dan toch raak voor de thuisploeg en het doelpunt was fraai. Tadic werd de ruimte ingestuurd door Kenneth Taylor, haalde vol uit en vond de verre hoek. PEC liet zich niet afschrikken en was via Daishawn Redan en Landu dicht bij 1-1. Aan de andere kant scheerde een schot van Kudus over het doel.

Na rust zorgde een vroeg Ajax-doelpunt voor de beslissing. De mee opgestoomde Timber trof de paal na een passje van Tadic, waarna Klaassen op de juiste plek stond om de bal binnen te werken: 2-0.

Het verzet van PEC was daarmee wel gebroken. De 3-0 leek ruim een kwartier later in de maak, maar Sébastien Haller schoot voor een leeg doel over. Het derde doelpunt kwam er alsnog, toen Klaassen de bal schitterend in de verre kruising krulde.

