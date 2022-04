De blijdschap is groot bij Real Madrid, dat zaterdag voor de 35e keer in de clubhistorie kampioen van Spanje werd. Bij 'De Koninklijke' beseft men echter ook dat het seizoen nóg mooier kan worden.

"Het was een spectaculaire competitie, waarin we heel constant zijn geweest. Ik wil alle spelers bedanken voor hun werk, houding en inzet. Nu mogen we feestvieren. Dat is mentaal even goed voor ons", zei trainer Carlo Ancelotti na de 4-0-zege op Espanyol.

"We moeten hier vandaag even van genieten en ik wil iedereen bedanken voor zijn aandeel. Ik bedank ook de voorzitter, die me naar deze club heeft gehaald op een moment dat ik het niet verwachtte."

Het kampioenschap leverde Ancelotti een bijzonder record op. De ervaren Italiaan heeft nu in alle vijf topcompetities (Engeland, Duitsland Spanje, Italië en Frankrijk) de landstitel veroverd.

"Het vervult me met trots en het betekent dat ik het best goed doe", lachte de Italiaan, die tussen 2013 en 2015 ook al coach van Real was. "Het is de eerste keer dat ik een prijs pak tijdens een wedstrijd in Bernabéu. De sfeer is heel speciaal."

Pérez pleit voor Gouden Bal-winst Benzema

Voorzitter Florentino Pérez was ook content met het binnenhalen van de landstitel. De Spanjaard wees echter ook op komende woensdag, wanneer Real ten koste van Manchester City de finale van de Champions League hoopt te halen.

"Dit geeft heel veel voldoening. Het is een prijs die verdiend is en waarvoor we hard hebben gewerkt. Ons doel was om dit seizoen kampioen te worden én de Champions League te winnen. Het eerste doel is nu behaald en hopelijk winnen we de Champions League ook."

Pérez had ook mooie woorden over voor spits Karim Benzema, die dit seizoen aan de lopende band scoort voor Real en ook in het kampioensduel met Espanyol trefzeker was. Het was zijn 42e doelpunt in zijn 42e wedstrijd dit seizoen, in alle competities.

"Hij was al goed toen hij hier kwam en dat is hij nu nog steeds", aldus de voorzitter. "Volgens mij betwist niemand dat hij dit jaar de Gouden Bal moet krijgen. Die kunnen ze hem niet langer onthouden."

