De vrouwen van VfL Wolfsburg zijn er zaterdag niet in geslaagd om de finale van de Champions League te bereiken. De Duitse club won mede dankzij een een doelpunt van Oranje-international Jill Roord de return tegen FC Barcelona wel met 2-0, maar dat was bij lange na niet genoeg na de eerdere 5-1-nederlaag in Barcelona.

Wolfsburg stond door de forse nederlaag in Camp Nou voor een welhaast onmogelijke opgave in de Volkswagen Arena. De Duitse recordkampioen gaf de moed echter niet op, ook al was FC Barcelona in de eerste helft de betere partij.

Na rust kreeg Wolfsburg loon na werken. Tabea Wassmuth schoot een afgeslagen vrije trap met haar linkerbeen knap in de verre hoek. Vervolgens bracht Roord de spanning in het tweeluik terug met de 2-0. De middenvelder verraste de keeper van FC Barcelona met een afstandsschot in de korte hoek.

Daar bleef het echter bij in Wolfsburg, waardoor titelverdediger FC Barcelona voor het tweede jaar op rij de finale van de Champions League bereikte. Daarin is Paris Saint-Germain of Olympique Lyon de tegenstander. Beide clubs staan zaterdag om 21.00 uur tegenover elkaar in de return. Lyon won het eerste duel met 3-2.

Bij VfL Wolfsburg hadden Roord, Lynn Wilms en Dominique Janssen een basisplaats. Roord werd na ruim een uur spelen naar de kant gehaald en Wilms werd vijf minuten voor tijd gewisseld. Janssen maakte wel de negentig minuten vol.

Bij FC Barcelona ontbrak Lieke Martens nog altijd. De linksbuiten is al wekenlang uitgeschakeld met fysieke problemen en liep vorige week tijdens haar revalidatie een hamstringblessure op. Het is daardoor de vraag of ze op tijd fit is voor de Champions League-finale, die op 21 mei wordt gespeeld in het stadion van Juventus in Turijn.