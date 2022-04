Met het overlijden van Mino Raiola is zaterdag een einde gekomen aan het tijdperk van een van de invloedrijkste makelaars uit de voetbalwereld. Een profiel van de in Italië geboren Nederlander, die aan menig onderhandelingstafel werd gevreesd.

De houding en de werkwijze van Raiola worden misschien wel het best omschreven door Zlatan Ibrahimovic. De flamboyante spits wijdt in zijn autobiografie Ik, Zlatan een passage aan zijn eerste ontmoeting met de zaakwaarnemer die hem gedurende zijn carrière zou gaan begeleiden.

Tijdens die ontmoeting kreeg Ibrahimovic een kort lijstje overhandigd door de slonzig geklede Raiola:

Christian Vieri, 27 wedstrijden, 24 goals

Filippo Inzaghi, 25 wedstrijden, 20 goals

David Trezeguet, 24 wedstrijden, 20 goals

Zlatan Ibrahimovic, 25 wedstrijden, 5 goals

Raiola vroeg zich hardop af hoe hij Ibrahimovic met zulke statistieken, die schril afstaken bij de topspitsen die hij begeleidde, bij een grote club moest onderbrengen. "Als ik zulke goede statistieken had gehad, had zelfs mijn moeder me kunnen verkopen", antwoordde Ibrahimovic.

Uiteindelijk luisterde de mondige Zweed tóch naar zijn makelaar: hij verkocht zijn gouden horloge, zijn Porsche en zijn merkjasje, leefde eenvoudiger en trainde harder. Wanneer Ibrahimovic verzaakte, kreeg hij direct van Raiola te horen dat hij nóg harder moest werken. Uiteindelijk werd Ibrahimovic een wereldtopper.

Mino Raiola (rechts) in 2010 als vertegenwoordiger van Zlatan Ibrahimovic. Mino Raiola (rechts) in 2010 als vertegenwoordiger van Zlatan Ibrahimovic. Foto: EPA

Tolk Raiola werkt zich op via Haarlem en Rob Jansen

Het overwicht dat Raiola op Ibrahimovic had, kenmerkt de grote invloed die de Nederlander jarenlang in de voetbalwereld had. Die status had Raiola, die op eenjarige leeftijd met zijn ouders vanuit Italië naar Nederland kwam, zelf opgebouwd.

Voordat hij in de voetbalwereld terechtkwam, werkte hij in het Italiaanse restaurant van zijn ouders. Als 22-jarige kwam hij in het voetbal in diverse bestuurlijke functies terecht, onder meer bij HFC Haarlem. Uiteindelijk belandde hij bij het bedrijf Sport Promotions van de gelouterde zaakwaarnemer Rob Jansen.

Aanvankelijk fungeerde de zeventalige Raiola als tolk. Met zijn bravoure en welbespraaktheid werkte hij zich in rap tempo omhoog in het bedrijf. Al snel fungeerde de Haarlemmer als rechterhand van Jansen, die zich meer en meer bedreigd voelde door de toenemende status van Raiola.

"Een roofdier", zo werd Raiola een paar jaar geleden omschreven door Jansen. "Ik heb afscheid van hem moeten nemen, omdat ik voelde dat zijn manier van in het leven staan niet de mijne is. Wat ik daar precies mee bedoel? Ik laat het hierbij."

Mino Raiola in 2011 met Mark van Bommel. Hij bracht de Nederlander van Bayern München naar AC Milan. Mino Raiola in 2011 met Mark van Bommel. Hij bracht de Nederlander van Bayern München naar AC Milan. Foto: Getty Images

Transfer Nedved luidde begin van Raiola's tijdperk in

Raiola ging op eigen benen verder en had in 1996 zijn eerste grote transfer te pakken: hij bracht de Tsjechische topspeler Pavel Nedved van Sparta Praag naar Lazio en bouwde daarmee een goede naam op in Tsjechië én Italië.

Begin deze eeuw kreeg Raiola ook voet aan de grond bij Ajax. Hij werd er de begeleider van onder anderen Ibrahimovic, Mido, Maxwell en Zdenek Grygera en zorgde er gaandeweg voor chagrijn door zijn cliënten vooral bij andere clubs onder te brengen.

Door de jaren heen dook Raiola steeds vaker op in het internationale voetbal, doordat hij steeds meer topspelers begeleidde. Na Ibrahimovic en Nedved volgden Mario Balotelli, Paul Pogba, Matthijs de Ligt, Romelu Lukaku, Erling Haaland en vele anderen.

Mino Raiola in 2019, wanneer hij bij Juventus arriveert om de transfer van Matthijs de Ligt af te ronden. Mino Raiola in 2019, wanneer hij bij Juventus arriveert om de transfer van Matthijs de Ligt af te ronden. Foto: Getty Images

Raiola voerde strijd met de FIFA

Raiola stond erom bekend de (financiële) belangen van zijn spelers én die van zichzelf altijd voorop te stellen, wat ertoe leidde dat hij stevig onderhandelde en menigmaal een luis in de pels was bij clubs en supporters. Dat deerde hem echter niet.

Sterker nog: de makelaar schroomde niet om openlijk uit te halen naar de FIFA, dat plannen had om de bonussen van zaakwaarnemers bij transfers in te dammen. In december vorig jaar liep hij er bij de NOS nog over leeg in Studio Voetbal.

"Ik pik het niet. Schaf de transfersom af", zei Raiola. "Dan gaan we het alleen nog over salarissen hebben. Het hele systeem is verkeerd. Het is bedacht door mensen die geen verstand hebben van het vak."

De laatste maanden dook de naam van Raiola nog altijd vaak op in de voetbalwereld, maar verscheen hij steeds minder in het openbaar. De Nederlander bleek te worstelen met zijn gezondheid en overleed zaterdag op 54-jarige leeftijd. "Maar zijn missie - het verbeteren van de voetbalwereld voor de spelers - zal worden voortgezet", meldde zijn familie.