Real Madrid is zaterdag voor de 35e keer in de clubgeschiedenis kampioen van Spanje geworden. De 'Koninklijke' pakte de langverwachte titel in stijl door in het eigen Estadio Santiago Bernabéu Espanyol met ruime cijfers te verslaan: 4-0. Daarmee heeft trainer Carlo Ancelotti een uniek kwintet landstitel voltooid.

Op voorhand was al duidelijk dat Real tegen Espanyol de kampioenswedstrijd zou spelen en dus had de Spaanse recordkampioen het duel in Madrid groots aangepakt. Tennislegende en groot Real-fan Rafael Nadal mocht de aftrap verrichten in het uitverkochte Bernabéu.

Real trakteerde de fans op een fraaie voorstelling tegen Espanyol. Bij rust leidden de Madrilenen al met 2-0 dankzij twee fraaie goals van Rodrygo. Na de onderbreking bepaalden Marcos Asensio en invaller Karim Benzema de eindstand op 4-0.

Het was een kwestie van tijd totdat Real Madrid de landstitel zou veroveren. De ploeg van Ancelotti had maandenlang een straatlengte voorsprong op concurrenten FC Barcelona, Sevilla en Atlético Madrid. Met nog vier duels te spelen is de voorsprong op nummer twee Sevilla zeventien punten. FC Barcelona staat op een achterstand van achttien punten, al heeft het één duel minder gespeeld.

Karim Benzema scoorde ook tegen Espanyol en is met 26 goals de topscorer bij Real. Foto: Getty Images

Benzema grote man achter titel

Benzema is met 26 doelpunten de grote man achter de 35e landstitel van Real Madrid. Met dat aantal is de 34-jarige spits ook topscorer in La Liga. Ook Vinícius Júnior (veertien goals) en vedetten als Luka Modric en Toni Kroos hebben een belangrijk aandeel in het tweede kampioenschap in de afgelopen vijf jaar van Real. Vorig jaar werd aartsrivaal Atlético kampioen.

Dankzij de titel met Real heeft de 62-jarige Ancelotti een uniek kwintet voltooid als trainer. Hij is de eerste coach aller tijden die in alle vijf de grote competities kampioen is geworden: de Premier League, La Liga, de Serie A, de Bundesliga en de Ligue 1. Ancelotti is sinds juni vorig jaar trainer van Real.

Naast de landstitel is Real ook nog in de race om de Champions League te winnen. 'De Koninklijke' speelt dinsdag de return tegen Manchester City in de halve finales van het miljoenenbal. Na de spectaculaire 4-3-nederlaag van afgelopen dinsdag in Manchester moet Real wel winnen om de finale op 28 mei te halen.