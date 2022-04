Trabzonspor heeft zich zaterdag na 38 jaar weer tot kampioen van Turkije gekroond. Met Nederlander Stefano Denswil in de ploeg volstond een 2-2-gelijkspel tegen Antalyaspor. In Italië hield Napoli de kans op de landstitel in leven door Sassuolo met 6-1 te verslaan.

Trabzonspor nam tegen Antalyaspor twee keer de leiding, maar gaf die net zo vaak uit handen: 2-2. Toch was het gelijkspel genoeg voor het kampioenschap voor de ploeg van oud-Ajacied Denswil, die in de tweede helft werd gewisseld.

Na het laatste fluitsignaal bleek wat de zevende landstitel in de clubhistorie en de eerste sinds 1984 voor Trabzonspor betekende. Het veld werd massaal bestormd door uitzinnige supporters van de thuisclub.

Met nog drie speelrondes te gaan in de Süper Lig is Trabzonspor niet meer in te halen. Nummer twee Fenerbahçe geeft negen punten toe en kan in theorie in punten nog gelijk komen, maar is op onderling resultaat in het nadeel.

De titel van Trabzonspor is bijzonder, want het kampioenschap is in Turkije vrijwel altijd een prooi voor Galatasaray, Fenerbahçe of Besiktas. Bursaspor en Istanbul Basaksehir zijn de enige clubs die ook kampioen werden.

De 28-jarige Denswil speelt sinds dit seizoen voor Trabzonspor, dat hem van Bologna huurt. De verdediger viert de zesde landstitel uit zijn loopbaan. Eerder werd hij tweemaal kampioen met Ajax en drie keer met Club Brugge.

Napoli houdt Milan en Inter in zicht

In de Serie A stond Napoli na twintig minuten al met 4-0 voor tegen Sassuolo. Kalidou Koulibaly, Victor Osimhen en oud-PSV'ers Hirving Lozano en Dries Mertens maakten de doelpunten.

In de tweede helft maakte Mertens zijn tweede goal van de middag en zorgde Amir Rrahmani voor Napoli's zesde treffer. Vlak voor tijd redde Maxime Lopez de eer namens Sassuolo, dat nergens meer om speelt.

De kans dat Napoli dit seizoen daadwerkelijk met de titel aan de haal gaat, lijkt wel klein. De achterstand op AC Milan en Internazionale is respectievelijk vier en twee punten en beide concurrenten hebben nog een wedstrijd tegoed. Na dit weekend zijn er nog drie speelrondes te gaan.

Napoli speelt in de resterende drie Serie A-speelrondes achtereenvolgens uit tegen Torino, thuis tegen Genoa en uit tegen Spezia. Torino is van die clubs als nummer elf de best geklasseerde. Koploper Milan speelt zondag thuis tegen Fiorentina. Inter gaat dan op bezoek bij Udinese.

Dries Mertens maakte twee doelpunten voor Napoli. Dries Mertens maakte twee doelpunten voor Napoli. Foto: Pro Shots

