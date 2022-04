Napoli mag nog blijven hopen op het landskampioenschap in Italië. De ploeg van coach Luciano Spalletti versloeg Sassuolo zaterdag met 6-1 en houdt AC Milan en Internazionale in zicht.

De kans dat Napoli dit seizoen daadwerkelijk met de 'scudetto' aan de haal gaat, lijkt wel klein. De achterstand op Milan en Inter is respectievelijk vier en twee punten en beide concurrenten hebben nog een wedstrijd tegoed. Na dit weekend zijn er nog drie speelrondes te gaan.

Sassuolo had geen enkele kans op bezoek in Napels en stond na twintig minuten al met 4-0 achter. Kalidou Koulibaly, Victor Osimhen en oud-PSV'ers Hirving Lozano en Dries Mertens maakten de doelpunten.

In de tweede helft maakte Mertens zijn tweede goal van de middag en zorgde Amir Rrahmani voor Napoli's zesde treffer. Vlak voor tijd redde Maxime Lopez de eer namens Sassuolo, dat nergens meer om speelt.

Napoli speelt in de resterende drie Serie A-speelrondes achtereenvolgens uit tegen Torino, thuis tegen Genoa en uit tegen Spezia. Torino is van die clubs als nummer elf de best geklasseerde.

Koploper AC Milan speelt zondag thuis tegen Fiorentina. Internazionale gaat dan op bezoek bij Udinese.

