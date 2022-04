Ajax-PEC Zwolle ·

Schreuder: 'Blij met de groep'

PEC-coach Dick Schreuder strijdt met zijn ploeg tegen degradatie. De Zwollenaren staan zestiende, maar hebben nog vier zware wedstrijden voor de boeg. Te beginnen tegen Ajax. "We willen in de Eredivisie blijven en zijn daar hard mee bezig. Ik wil vooral dat er positiviteit heerst in de ploeg en ben blij met hoe de groep reageert. We komen van ver en ik vind dat ze het goed hebben opgepakt en goede resultaten hebben neergezet sinds ik trainer hier ben."