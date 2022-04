Sparta Rotterdam-AZ 路

Hoewel de voorsprong verdiend is, is het nog steeds niet duidelijk of Pavlidis toch geen buitenspel staat voorafgaand aan zijn doelpunt. De VAR in Zeist kan geen sluitend antwoord geven, omdat Pavlidis niet op de 'buitenspelcamera' staat. Op de camera van聽ESPN had er wel alle schijn van...