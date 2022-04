Ajax start zaterdag met een verrassende opstelling aan de thuiswedstrijd tegen PEC Zwolle. Zo maakt verdediger Youri Regeer zijn debuut in de Eredivisie. Edson Álvarez en Steven Berghuis zitten op de bank.

Opstelling Ajax Stekelenburg; Regeer, Timber, Blind, Tagliafico; Taylor, Klaassen, Gravenberch; Kudus, Haller, Tadic.

Opstelling PEC Zwolle Lamprou; Van Polen, Nakayama, De Wit; Anderson, Clement, Van den Belt, Paal; Kastaneer, Redan, Landu.

Trainer Erik ten Hag heeft ook basisplaatsen ingeruimd voor Mohammed Kudus en Kenneth Taylor. Die laatste maakte vorige week tegen NEC zijn basisdebuut in de Eredivisie.

Voor de geblesseerde Antony, Lisandro Martínez, Noussair Mazraoui en Remko Pasveer komt het duel met PEC Zwolle nog te vroeg. Perr Schuurs, die tegen NEC uitviel met een blessure, is er eveneens niet bij.

Berghuis en Álvarez beginnen op de bank. Taylor start op het middenveld, Kudus verhuist naar de rechterflank.

Ajax gaat met nog vier wedstrijden te spelen aan kop in de Eredivisie. De voorsprong op PSV, dat zondag in Eindhoven Willem II ontvangt, bedraagt vier punten.

PEC Zwolle staat zestiende en is verwikkeld in een felle strijd tegen degradatie. De aftrap in de Johan Cruijff ArenA is om 18.45 uur.