Jürgen Locadia heeft zaterdag aan de basis gestaan van een spectaculaire overwinning van VfL Bochum op Borussia Dortmund. De Nederlander maakte met een doelpunt in de slotfase een hattrick van Dortmund-spits Erling Haaland ongedaan, waarna Bochum ook nog met 4-3 won. Kampioen Bayern München ging onderuit bij FSV Mainz.

Dortmund kende in het eigen Signal Iduna Park een dramatische start tegen VfL Bochum. Na acht minuten spelen stond het al 0-2 voor de nummer dertien van de Bundesliga. Sebastian Polter, voormalig speler van Fortuna Sittard, en Gerrit Holtmann waren trefzeker.

Dankzij twee rake penalty's van Haaland stelde Dortmund nog voor rust orde op zaken. De Noor schoot in de achttiende minuut raak na een handsbal van VfL Bochum en twaalf minuten later faalde hij wederom niet vanaf 11 meter. Ook bij de tweede strafschop was een handsbal de aanleiding.

Na rust voltooide Dortmund de comeback met de 3-2 en ook dit keer was Haaland de doelpuntenmaker. De spits nam een voorzet van Marco Reus helemaal verkeerd aan, maar de bal viel alsnog achter de doelman van Bochum. Voor Haaland was het zijn 61e doelpunt in 65 duels voor Dortmund.

Dortmund leek vervolgens af te stevenen op een overwinning, maar in de slotfase werd het dankzij een fantastische goal van Locadia alsnog gelijk. De oud-spits van PSV plukte een hoge pass vanuit het middenveld knap uit de lucht en werkte vervolgens met zijn linkerbeen keurig af.

Niet veel later kreeg Bochum een penalty vanwege een handsbal van Axel Witsel. Milos Pantovic maakte geen fout vanaf de stip en schoot de vorig jaar gepromoveerde ploeg zo naar de overwinning én lijfsbehoud in de Bundesliga. Ondanks de nederlaag tegen de laagvlieger is Dortmund al zeker van Champions League-voetbal.

Een doelpunt van Robert Lewandowski kon de nederlaag van Bayern München niet voorkomen. Een doelpunt van Robert Lewandowski kon de nederlaag van Bayern München niet voorkomen. Foto: Getty Images

Kampioen Bayern onderuit in Mainz

Een week na het binnenhalen van de 32e landstitel ging Bayern München verrassend onderuit bij het FSV Mainz van de Nederlanders Jean-Paul Boëtius en Jeremiah St. Juste. 'Der Rekordmeister', die gewoon met de sterkste elf aantrad, verloor met 3-1.

Mainz leidde al na 27 minuten spelen met 2-0. Topscorer Robert Lewandowski bracht Bayern weer terug in de wedstrijd met zijn 34e competitiedoelpunt van het seizoen, maar Mainz kwam na rust zelfs op 3-1 en gaf die voorsprong niet meer uit handen.

VfB Stuttgart en Arminia Bielefeld lijken de laatste twee degradanten in de Bundesliga te worden. Stuttgart kwam niet verder dan een 1-1-gelijkspel tegen VfL Wolfsburg en Bielefeld bleef eveneens steken op 1-1 tegen Hertha BSC.

Met nog twee wedstrijden te gaan heeft Stuttgart een achterstand van vier punten op nummer vijftien Hertha BSC, wat goed is voor lijfsbehoud. Bielefeld staat er met een achterstand van zes punten slechter voor en heeft een wonder nodig om het abonnement op de Bundesliga te verlengen.

Bekijk de uitslagen, het programma en de stand in de Bundesliga