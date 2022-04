In de voetbalwereld wordt met verdriet gereageerd op het overlijden van Mino Raiola. De beroemde voetbalmakelaar is op 54-jarige leeftijd overleden, zo maakte zijn familie zaterdag bekend.

"We wensen zijn naasten, familie en vrienden sterkte bij het verlies en bedanken hem voor wat hij voor onze club en veel van onze spelers heeft betekend. Rust zacht, Mino", laat PSV weten via Twitter.

Ook Ajax is geschrokken van het overlijden van Raiola. "Rust in vrede", twittert de Amsterdamse club. De KNVB meldt: "We zijn geschokt door het overlijden van zaakwaarnemer Mino Raiola. We wensen de nabestaanden veel sterkte met dit verlies."

In het buitenland stromen de eerste reacties ook binnen. "Met Mino Raiola is een charismatische sportmakelaar overleden. Namens onze voorzitter brengen we onze condoleances over aan zijn familie en geliefden."

AC Milan en Internazionale, clubs die veel met Raiola te maken hadden, spreken eveneens van een tragisch verlies. Alfie Haaland, wiens zoon Erling Haaland samenwerkte met Raiola, schrijft: "Rust in vrede, de allerbeste."