Mino Raiola is zaterdag overleden, zo heeft zijn familie bevestigd. De bekende voetbalzaakwaarnemer werd 54 jaar.

"Mino heeft tot het einde gevochten, met dezelfde kracht waarmee hij zijn spelers verdedigde aan de onderhandelingstafel. Zoals altijd maakte hij ons trots, zonder dat hij dat besefte", staat in een verklaring van de familie Raiola.

"Hij heeft voor zoveel mensen iets betekend en heeft voor een nieuw hoofdstuk in het moderne voetbal gezorgd. Hij zal voor altijd worden gemist. Zijn missie - het verbeteren van de voetbalwereld voor de spelers - zal worden voortgezet."

Het overlijdensbericht volgt twee dagen nadat Italiaanse media al melding maakten van de door van Raiola. Dat bleek toen niet waar, al werd wel duidelijk dat de zaakwaarnemer voor zijn leven vocht.

Onduidelijk is waaraan Raiola is overleden. De in Italië geboren Nederlandse zaakwaarnemer kampte al langer met ernstige gezondheidsproblemen. Enkele maanden geleden ging ook al ten onrechte het gerucht dat hij overleden zou zijn.

Raiola was een grote naam in de voetbalwereld

Raiola was zaakwaarnemer van vele Oranje-internationals, onder wie Matthijs de Ligt, Ryan Gravenberch, Stefan de Vrij, Donyell Malen en Denzel Dumfries. Ook Feyenoord-trainer Arne Slot was aan hem verbonden, net als wereldtoppers als Zlatan Ibrahimovic, Erling Haaland en Paul Pogba.

Raiola, die opgroeide in Haarlem, begon zijn loopbaan als zaakwaarnemer bij Sport Promotions, het bedrijf van voetbalmakelaar Rob Jansen. Later ging hij voor zichzelf aan de slag en werd hij een van de bekendste voetbalagenten.